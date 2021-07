Tampone gratis: dove farlo senza pagare quest’estate in tutta Italia

L’estate 2021 è ormai entrata nel vivo e milioni di italiani che non hanno ancora completato il ciclo di vaccinazione hanno bisogno di fare il tampone, con esito negativo, per ottenere il green pass, di cui tanto abbiamo parlato in questi mesi. In questo articolo vi spieghiamo dove fare il tampone gratis, così da risparmiare i soldi richiesti per un tampone rapido o molecolare (dai 20 ai 70 euro).

Tampone gratis nelle stazioni ferroviarie grazie alla Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana ha allestito specifiche strutture presso le principali stazioni ferroviarie del Paese per eseguire il tampone gratuitamente. Non serve né prenotarsi né la prescrizione medica. Ecco l’elenco delle stazioni dove la CRI è presente con le sue strutture:

Roma Termini

Milano Centrale

Bologna

Torino Porta Nuova

Venezia Santa Lucia

Genova Piazza Principe

Firenze Santa Maria Novella

Napoli Centrale

Bari

Reggio Calabria

Palermo Cagliari

Tamponi gratis in queste Regioni

Alcune Regioni hanno organizzato una serie di iniziative per favorire il maggior numero di tamponi possibili, consentendo ai propri cittadini di fare il test senza pagare. È il caso ad esempio dell’Emilia Romagna, che permetterà fino alla fine di agosto di sottoporsi gratis al tampone a tutte le persone che saranno impegnate nei centri estivi (anziani, bambini, ragazzi, volontari ed educatori), ai disabili e i loro familiari, caregiver familiari e volontari che assistono disabili e anziani.

Da segnalare anche l’iniziativa della Regione Veneto, che offre la possibilità di fare il tampone gratis a tutte le persone che si iscrivono a campi estivi, cerimonie pubbliche e stage formativi. Inoltre, il tampone è gratuito per i familiari di pazienti ricoverati in ospedale o in qualsiasi altra sede sanitaria (incluse le case di riposo).

Anche la Regione Piemonte consente di effettuare il tampone rapido senza sostenere alcuna spesa a i parenti e congiunti di persone ospitate all’interno di una Rsa o di strutture per psichiatrici, disabili e minori. Il test può essere svolto sia nella medesima struttura ospedaliera oppure in uno dei 38 hotspot individuati dalla Regione.

