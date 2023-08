Dove andare a Ferragosto last minute senza spendere un patrimonio, mete low cost per il 15 agosto

Con i prezzi di quest’anno, andare in vacanza e organizzare un viaggio low cost è davvero difficile. I prezzi dei voli sono molti alti, come in tanti hanno potuto constatare, e anche i pacchetti viaggi, così come hotel e alloggi costano nettamente di più rispetto al passato. Se è vero che molti italiani hanno prenotato per tempo le vacanze, non volendo rinunciare ad esse, è anche vero che i prezzi generali dei viaggi ha fermato una percentuale di italiani, che si è vista costretta a rinunciare alle vacanze estive.

Non sono pochi gli italiani che puntano ancora al last minute, speranzosi di trovare qualche buona offerta per partire all’ultimo minuto. È agosto il mese più quotato per le vacanze. In particolare Ferragosto si conferma il periodo in cui una larga percentuale di italiani si trova in vacanza. Che sia per un weekend o un viaggio più lungo quasi tutti gli italiani sperano di passare il Ferragosto fuori.

Dal mare alla montagna

Masenza spendere una fortuna?

Ci sono tante idee da considerare e mete che non sono prese troppo d’assalto. Rimanendo in Italia, ad esempio, si possono considerare alcune località di mare della Calabria che costano sicuramente meno rispetto ad altre. Basti pensare a Soverato, Sellia Marina o San Nicola Arcella, dove si trovano stanze anche a partire da 45 euro a notte a persona.

Allo stesso modo, per chi non vuole rinunciare al mare del Sud Italia, anche alcune località della Puglia sono molto convenienti. Prendiamo ad esempio Rodi Garganico, Pulsano e Vieste, dove per una settimana anche sotto Ferragosto si possono spendere meno di 720 euro. Ancora più economica è la Basilicata, con Policoro, Maratea e Pisticci. Anche per queste località non è difficile trovare soluzione davvero low cost. E che dire di alcune località del Molise come Termoli e Campomarino? Da qui è possibile anche andare alle isole Tremiti e assaporare delle spiagge davvero meravigliose.

Per chi non vuole rinunciare a Ferragosto al mare in Italia ma non vuole spendere molti soldi, altre mete economiche sono Nettuno, in Lazio, Vasto, Ortona e MartinSicuro, in Abruzzo, Civitanova Marche nelle Marche e Igea Marina in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda le mete estere, invece, senza considerare il mezzo di trasporto si possono annoverare alcune destinazioni dell’Albania, Montenegro e Croazia, che di sicuro costano meno di altre mete più popolari. In Albania, ad esempio, si trovano soluzioni e alloggi a Saranda, anche a meno di 500 euro a settimana, in Croazia, nonostante i rincari dopo l’avvio dell’Euro, ci sono mete come Pola e Pag ancora abbastanza economiche. Ancora meno costoso è il Montenegro, ancora poco toccato dal turismo di massa e quindi relativamente economico.

Dove andare a Ferragosto last minute senza spendere un patrimonio, mete low cost per il 15 agosto

Tra le mete consigliate si citano Buda e Kotor. Senza spendere una fortuna si possono scegliere anche alcune località della Bulgaria come Varna e Sunny Beach oppure Malta. Invece, chi non vuole andare al mare ma ama la montagna, potrebbe considerare alcune destinazioni come la Valtellina, il Friuli Venezia Giulia e il Sestriere, che sono sicuramente più economiche delle Dolomiti e della Valle d’Aosta, soprattutto a Ferragosto. Anche nel Tirolo Austriaco si trovano ottime soluzioni a basso prezzo, così come in Slovenia.

Le vacanze last minute sono una soluzione di viaggio sempre più apprezzata, soprattutto di questi tempi. E non saranno pochi gli italiani che anche a Ferragosto decideranno di partire quasi all’ultimo affidandosi a questa tipologia.

Riassumendo