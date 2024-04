In molti campi la parità di genere è una conquista ottenuta più a parole che a fatti, soprattutto nel nostro Paese. Ma molti protagonisti della nostra scena pubblica ce l’hanno effettivamente fatta. Stiamo parlando delle donne più ricche d’Italia. Quali sono le nuove miliardarie? A offrirci ancora una volta la classifica con la top 10 ci ha pensato Forbes. Ecco da chi sono occupate le prime dieci posizioni.

La nuova classifica di Forbes

Si sta facendo un gran discutere negli ultimi giorni della nuova classifica di Forbes in merito ai più ricchi del pianeta.

Questo perché è spuntato un nuovo italiano nella classifica dei neo miliardari, stiamo parlando di Pignataro, fondatore di Ion Group. Stavolta però ci spostiamo sulle sue potenziali colleghe donne, ossia le miliardarie italiane che sono entrate nell’ambita classifica. Prima di scoprire la classifica, ecco alcuni dati economici. In Italia sono 73 i miliardi di euro che ci sono nel 2024, ossia 4 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Apriamo quindi con la top ten e vediamo che in ultima posizione con 1,1 miliardi di dollari ci sono ben tre protagoniste del nostro Paese. Una di queste è, Ad di Esselunga. Con lei Simona Giorgetta e Veronica Squinzi.

Al nono posto abbiamo invece Giuliana Caprotti, sempre con 1,1 miliardi di dollari nel proprio patrimonio. Rimaniamo nel campo di Esselunga, visto che la posizione in questione riguarda l’ex moglie di Bernardo Caprotti, appunto patron della nota catena di supermercati. Aumenta il patrimonio economico con l’ottava posizione. Siamo infatti a 1,2 miliardi di dollari con Eleonora Berlusconi, figlia del Cavaliere, deceduto lo scorso anno. Rimaniamo in famiglia con la posizione successiva. L’altra figlia Barbara gode infatti del medesimo ammontare economico nel suo patrimonio.

Donne più ricche del mondo, la classifica

Saliamo a 1,4 miliardi di dollari con la posizione successiva, quella occupata da Lina Tombolato, moglie del fondatore di Mediolanum Ennio Doris.

I punti chiave…

Massimiliana Landini Aleotti è la donna più ricca d’Italia;

il suo patrimonio economico è di 7,6 miliardi di dollari;

in classifica tutte e tre le figlie di Berlusconi.

La figlia di quest’ultimo però gode di un patrimonio ancora più grande, visto che Annalisa Doris arriva a 1,5 miliardi di dollari. A un passo dal podio torniamo dalla famiglia Berlusconi con l’altra figlia dell’ex premier. Stiamo parlando di Marina Berlusconi, il suo patrimonio è di 2,1 miliardi di dollari. Ed eccoci ancora più vicini al podio, con la quarta posizione è occupata da Marina Prada, il cui patrimonio ammonta a 2,7 miliardi di dollari. Secondo posto occupato invece da Isabella Seragnoli, con 3,3 miliardi di dollari. Al secondo posto abbiamo invece Muccia Prada con 6,4 miliardi di dollari. Al primo posto della classifica troviamocon 7,6 miliardi di dollari.