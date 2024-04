Ci sono importanti novità riguardo alla classifica dei più ricchi del mondo. Al primo posto nulla cambia, con Bernard Arnault saldamente consolidato in vetta, ma non mancano le new entry con personaggi che hanno caratterizzato fortemente il 2023 che da qualche mese ci siamo messi alle spalle. Andiamo quindi a vedere chi sono i nuovi ricconi del pianeta e scopriamo con soddisfazione che tra i nuovi arrivi figura anche un nostro connazionale.

Le new entry

C’è Taylor Swift tra le new entry della classifica dei più ricchi del pianeta.

La cantante entra per la prima volta nella lista stilata dagli esperti di Forbes, sempre il top quando si tratta di fare i conti in tasta ai personaggi celebri del nostro pianeta. La pop star entra quindi nella classifica mondiale dei miliardari con un patrimonio da 1,1 miliardi di dollari. Il 2023 però è stato caratterizzato soprattutto dallo sdoganamento definitivo dell’intelligenza artificiale e i guadagni di OpenAI con ChatGPT sono stati semplicemente fantastici. In tal senso è facile quindi pensare che tra i nuovi miliardari del globo ci sarebbe finito anche lui, il boss, il cui patrimonio ora è di un miliardo di dollari tondo tondo.

Come detto, in cima a tutti c’è ancora Arnault e la sua famiglia, la quale è a capo della LVMH con una stima di 233 miliardi di dollari di patrimonio. Le previsioni per questo anno in corso però sono un altro pezzo forte di Forbes e secondo gli esperti quest’anno ci saranno 2781 miliardari. Stiamo quindi potenzialmente parlando di record, visto che verrebbe battuta la cifra di 2756 miliardari registrata nel 2021, anno in cui si fece appunto il numero più alto per tale caratteristica. Altro dato interessante è quello sulla ricchezza collettiva, anche in questo caso salita a dismisura. Nel 2024 infatti si toccheranno 14,2 trilioni di dollari.

Classifica dei più ricchi del mondo

Come detto, oltre alla Swift e ad Altman, buone notizie anche per i super ricco delle nostre parti.

1 | Bernard Arnault & family

Età: 75 anni

Paese: Francia

Patrimonio: 233 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

Età: 75 anni Paese: Francia Patrimonio: 233 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Fashion & Retail 2 | Elon Musk

Età: 52 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 195 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Automotive

Età: 52 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 195 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Automotive 3 | Jeff Bezos

Età: 60 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 194 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 60 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 194 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Tecnologia 4 | Mark Zuckerberg

Età: 39 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 177 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 39 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 177 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Tecnologia 5 | Larry Ellison

Età: 79 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 141 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 79 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 141 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Tecnologia 6 | Warren Buffett

Età: 93 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 128 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Finanza & Investimenti

Età: 93 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 128 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Finanza & Investimenti 7 | Bill Gates

Età: 68 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 128 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 68 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 128 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Tecnologia 8 | Steve Ballmer

Età: 68 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 121 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

Età: 68 anni Paese: Stati Uniti Patrimonio: 121 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: Tecnologia 9 | Mukesh Ambani

Età: 66 anni

Paese: India

Patrimonio: 116 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: varie

Età: 66 anni Paese: India Patrimonio: 116 miliardi di dollari Fonte di ricchezza: varie 10 | Larry Page

Età: 51 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 114 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

I punti chiave…

Taylor Swift e Sam Altman tra le new entry dei più ricchi al mondo;

nella top ten spadroneggia sempre Arnault al primo posto, mentre Musk e Bezos completano il podio;

tra i miliardari anche un altro italiano, Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group.

Chi è l’italiano entrato nelladel mondo? Stiamo parlando di Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group. Il nostro connazionale fa un balzo enorme, visto che il suo patrimonio è stato valutato di ben 27,5 miliardi di dollari. Al primo posto tra gli italiani però rimane l’imprenditore Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari. Ma a questo punto andiamola a vedere come si aggiorna la top ten con la classifica dei più ricchi del globo: