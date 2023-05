Divorzi vip, Totti e Blasi non hanno poi cifre così mostruose a confronto

Ci sono nuove indiscrezioni sulla guerra tra Francesco Totti e Ilari Blasi, ma le loro cifre sono a confronto degli altri divorzi vip della storia. Facciamo il punto della situazione su quelli che sono stati i costi più alti nella storia delle separazioni tra i personaggi famosi. Cifre che faranno rabbrividire noi comuni mortali.

Guerra tra coppie che scoppiano, la situazione Totti Blasi

Ebbene sì, da qualche settimana sappiamo che la villa lussuosa della coppia è andata a lei, ma si tratta davvero di un affare? Forse sì, ma solo se si hanno effettivamente le possibilità di mantenerla. I costi di manutenzione della tenuta si aggirano infatti intorno ai 30 mila euro al mese. Archiviata al questione della villa all’Eur, i due hanno risolto anche le visite del padre ai figli. Ma ora spunta un’altra bega legale, per la quale molto probabilmente finiranno per la terza volta in tribunale. Secondo gli ultimi sviluppi, infatti, Totti avrebbe da risolvere una questione con l’ex cognata, la sorella di Ilari, la quale gestisce l’Asd Longarina.

L’ex capitano giallorosso ha ottenuto l’ordine di sfratto della struttura, ma l’ex cognata Silvia, ha messo in mora la scuola calcio, in seguito a un accordo che le due parti avrebbero raggiunto nel 2000. La contesa è già finita in tribunale e il giudice sta ascoltando le ragioni di silvia al fine di stabilire se il debito della scuola calcio di circa 170 mila euro sia a carico o meno dell’ex calciatore. Insomma, è bagarre su tutti i fronti e la questione sta avendo ripercussioni economiche anche su altri componenti delle due famiglie. E chissà che presto non vengano chiamati in causa altri personaggi, sempre relativi alle amicizie e alle parentele dei due personaggi.

Alcuni esempi mostruosi

Altro che manovre per agevolare il rito unico delle separazioni e dei divorzi. Quando si tratta di super ricchi, le aule dei tribunali divettano dei veri e propri contenitori di multinazionali. La separazione tra Totti e Blasi è solo una delle tante che negli anni hanno appassionati gli amanti del gossip, ma anche quelli dell’economia, visto che parliamo di celebrità che muovono un sacco di soldi e che quando finiscono in tribunale sono costrette poi a sborsare una quantità abnorme di milioni. Prendiamo ad esempio la separazione di Jeff Bezos e MacKenzie Scott, il cui divorzio ha raggiunto cifre davvero da capogiro. nel 2019 i due hanno annunciato i termini economici della loro separazione, e a lei sono andati il 4% delle azioni di Amazon, di cui l’ex marito è proprietario. Il valore di questo accordo è praticamente di 35 miliardi di dollari. Oggi MacKenzie Scott è la terza donna più ricca del mondo.

Singolare anche il caso di Bill e Sue Gross, con lei che ha fatto letteralmente piazza pulita del fondatore di Pimco. La donna ha infatti ottenuto 1,3 milioni di dollari, la villa da 36 milioni di dollari e un dipinto di Picasso che poi ha venduto per 35 milioni. Bill aveva chiesto l’affidamento di almeno uno dei loro tre gatti domestici, ma il giudice ha dato ragione a lei anche in questo, affidandoglieli tutti e tre. Erano marito e moglie anche i fondatori del casinò Wynn Resorts WYNN, stiamo parlando di Steve ed Elaine Wynn. I due hanno divorziato per la seconda volta nel 2010, e lei ha ottenuto 11 milioni di azioni, cosa che equivale a 896 milioni di dollari. L’accordo inoltre prevedeva anche ulteriori azioni da vendere da parte di Steve, per la precisione 114 milioni di dollari, soldi che sono andati tutti nelle tasche dell’ex moglie.

Divorzi vip, le cifre più alte della storia

Ecco di seguito i costi dei divorzi vip, podio e medaglia di legno con cifre semplicemente mostruose: