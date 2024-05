Eccolo il lavoro dei sogni, quello che ti permette di essere valorizzato qualora raggiungi buoni risultati. I dipendenti di Emirates sono stati infatti premiati dalla compagnia con 5 mesi di stipendio in più per aver ottenuto grandi risultati sul fatturato. I numeri parlano chiaro; 5,1 miliardi di dollari di utile, fatturato arrivato a 37,4 miliardi e saldo di cassa che segna 12,8 miliardi. Insomma, un lavoro svolto egregiamente che ha portato a risultati eclatanti.

Questa è la politica che ha successo nel lavoro

Per ottenere un lavoro fatto bene, i lavoratori hanno bisogno di un ambiente sereno e gratificante, e a quanto pare i dipendenti di Emirates non possono proprio lamentarsi in questo senso.

Il 2023 è stato chiuso con profitti record e la compagnia aerea ha deciso di premiare i propri lavoratori elargendo loro 20 settimane di stipendio in più. I dipendenti sono circa 110 mila, parliamo quindi di un esborso non da poco per l’azienda degli Emirati Arabi, ovvero una spesa complessiva che ammonta aL’accredito è previsto proprio per questo mese di maggio, quindi i lavoratori della compagnia si ritroveranno a breve in busta paga un premio davvero inaspettato, ma molto meritato.

A ufficializzare l’iniziativa ci ha pensato lo stesso sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO del gruppo, il quale ha rivolto un messaggio a tutti i dipendenti Emirates nel quale si legge: “Vi siete meritati questo bonus per gli sforzi eroici che avete fatto”. Del resto, l’anno finanziario conclusosi lo scorso dicembre giustifica pienamente tale iniziativa ed è dovuto alla netta ripresa che si è registrata nei voli internazionali. Il bilancio finanziario in questione è stato ufficialmente chiuso lo scorso 31 marzo, quando l’azienda si è resa conto di aver registrato un utile di ben 5,1 miliardi di dollari, ossia il 71% in più rispetto all’anno precedente.

Dipendenti Emirates al settimo celo, ma anche i dirigenti lo sono

Un vero e proprio gioco di squadra che sorride a tutti e tutti ci stanno guadagnando.

Se i dirigenti sono soddisfatti, allora i dipendenti vengono premiati, e se questi ultimi sono felici del proprio lavoro, allora lavorano meglio, offrendo di conseguenza maggior soddisfazione ai propri capi. Insomma, un circolo virtuoso che sta offrendo a Emirates la possibilità di dominare il settore. Oltre all’utile, anche il fatturato è di primo livello, con 37,4 miliardi di dollari registrati, mentre, come detto, il saldo di cassa ora arriva a 12,8 miliardi. Non è la prima volta comunque che il gruppo si concede queste iniziative generose. Lo scorso anno però gli incentivi sulloerano stati elargiti solo a 50 mila dipendenti, mentre quest’anno riguarderanno proprio tutti i lavoratori.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chief executive, ha dichiarato: “Il Gruppo Emirates ha ancora una volta alzato l’asticella per realizzare una nuova performance record. Nel corso dell’anno abbiamo assistito a un’elevata domanda di trasporto aereo e di servizi legati ai viaggi in tutto il mondo e, poiché siamo stati in grado di muoverci rapidamente per offrire ciò che i clienti desiderano, abbiamo ottenuto risultati straordinari”. Non mancano le offerte di lavoro nuove per futuri dipendenti Emirates, nello specifico si cercano piloti, assistenti di volo, ingegneri, addetti al servizio clienti, informatici e altri specialisti.

