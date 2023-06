Digitale terrestre, due nuovi canali RAI in arrivo per chi ama il cinema

Ci sono interessanti novità per il digitale terrestre grazie a mamma RAI. La rete televisiva nazionale sta infatti pensando a due nuovi canali da inserire in lista; uno sarà riservato ai test, e l’altro dedicato al cinema italiano. Al momento non sappiamo quali saranno i tempi per la messa in onda, ma l’intenzione di lanciarli è ormai ufficiale.

Nuovi progetti in casa RAI

È da un po’ di tempo che l’opinione pubblica non si dedica a quelle che sono le programmazioni televisive della rete nazionale di stato. Ormai si parla di RAI soltanto quando ci sono mugugni o qualche novità sul tanto odiato canone, mentre si fa fatica a riconoscersi in uno show o una fiction prodotta dalla rete. Insomma, i grandi sceneggiati RAI che accompagnavano le famiglie nelle riflessioni di Dostojevski o nelle grandi avventure della mitologia greca, sono solo uno sbiadito ricordo. Di recente l’emittente televisiva è stata oggetto di attenzioni dai parte dei media solo per l’addio di Fazio, cosa che ha coinvolto anche il dibattito politico. Ora però, grazie al nuovo progetto per il digitale terrestre, possiamo tornare a parlare dei progetti dell’azienda sperando che il nuovo canale, quello dedicato al cinema italiano, possa regalarci delle emozioni.

Ma procediamo per ordine. Quel che sappiamo sulle tempistiche, è che probabilmente i due nuovi canali verranno lanciati nei prossimi mesi. Il primo sarà un canale riservato ai test, il quale permetterà quindi di effettuare alcune prove a utenti e azienda stessa. Nello specifico stiamo parlando del canale 558, ossia Sport HD test HEVC. Si tratta dello stesso palinsesto trasmesso su Rai Sport, ma passando ad LCN 558 verrà trasmesso con il codec HEVC. Si tratta di quello ufficiale del Digitale Terrestre di seconda generazione (DVB-T2). Stiamo quindi parlando di un passaggio definitivo atteso per lo switch, al momento rimandato a data da destinarsi. Il canale di test in questione è senza dubbio interessante, poiché le prove verranno effettuate su una rete che ha un effettivo e reale palinsesto (sportivo in questo caso) e non sui classici canali di test (come 100 e 200).

Digitale terrestre, nuovo canale di cinema

Miglioramento tecnologico non da poco per lo sport in casa RAI. I test sono infatti effettuati con il codec HEVC Main 10 profilo Level 5.1, di solito usato per le trasmissioni in 4K. Sappiamo però che Rai Sport HD non trasmette in 4K, ma in Full HD 1080p a 50 frame per secondo. Non è chiara quindi la strategia adottata, ma è ragionevole pensare che l’azienda stia testando ogni eventualità, appunto approfittando di questo nuovo test. Concentriamoci ora al secondo progetto dedicato al digitale terrestre della RAI, ossia il nuovo canale di cinema. Ad annunciarlo è stato un dirigente durante un convegno pubblico svoltosi di recente a Roma. Stiamo parlando di Adriano De Maio, nuovo direttore del comparto Cinema e Serie TV dell’emittente di Stato.

Secondo De Maio, il nuovo canale dovrebbe essere pronto per il 2024. Ma cosa andrà in onda? Non ci è ancora dato saperlo, ma alcune indicazioni del dirigente possono far fantasticare gli appassionati: “È un progetto che a me farebbe molto piacere, sarebbe una vetrina per il grande magazzino di produzioni che abbiamo, dalle opere prime ai grandi film, che così potrebbero raggiungere il pubblico. Potrebbe essere un meccanismo virtuoso d’aiuto anche per riportare il cinema nelle sale“.

Riassumendo…