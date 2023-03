Digitale terrestre, i canali Rai cambiano ancora, ecco come

Sono ormai passati quasi tre mesi dall’inizio del passaggio al nuovo digitale terrestre, ma la grande manovra prosegue e ora tocca ai canali Rai si adegua passando finalmente al nuovo Mpeg-4. Al momento infatti la rete di stato è rimasta ancora al vecchio Mpeg-2, quello che trasmette a bassa risoluzione. Proprio oggi, però, uno dei canali più seguiti si aggiorna. Di quale stiamo parlando?

Digitale terrestre, finalmente la Rai si adegua

Oggi 16 marzo è una data importante per mamma Rai. Uno dei suoi canali più seguiti finalmente passa al nuovo standard del digitale terrestre. Stiamo parlando di Rai News 24, una delle reti che vanta il maggior share dell’emittente televisiva nazionale. Anche in questo caso l’operazione seguirà il solito procedimento. Verrà quindi mantenuta una versione vecchia (con lo standard qualitativo a bassa risoluzione) che verrà però dirottata su un altro numero LCN del telecomando, così da permettere alla versione aggiornata di prendere il suo posto nella numerazione classica.

Nel frattempo, i precedenti canali già aggiornati, diranno addio al vecchio standard e spariranno dall’elenco.

Nel dettaglio, a partire da oggi la Rai inizierà a trasmettere sulle sue frequenze nazionali, ossia MUX RAI A, sul canale UHF 26, il nuovo canale di Rai News 24. Troveremo questo canale aggiornato sulla solita numerazione, ossia il 48. Nel frattempo quello a bassa risoluzione con codec Mpeg-2 transiterà provvisorio su un altro numero. Per la precisione, il canale provvisorio verrà trasmesso sulle frequenze Rai regionali, al momento prive del canale. Cosa significa questo? Significa che chi non ha ancora un decoder o una tv abilitata a trasmettere il nuovo standard potrà continuare a vedere Rai News 24 in versione provvisoria.

Addio ai vecchi canali a bassa risoluzione

Come detto, tale aggiornamento è accompagnato dall’eliminazione di altri canali già aggiornati. Oggi infatti spariranno le versione a bassa risoluzione di Rai 1, Rai 2 e Rai 3, attualmente trasmessi su 501, 502 e 503. Si tratta di un passaggio importante che richiederà naturalmente tanto lavoro da parte dei tecnici. A tal proposito, vogliamo segnalarvi le nuove assunzioni di Rai Way, la quale sta cercando proprio dei tecnici specializzati offrendo loro uno stipendio davvero interessante. Ma torniamo a parlare di digitale terrestre. Il passaggio allo standard Mpeg-4 è solo uno degli step previsti.

Forse molti sapranno che infatti l’adeguamento definitivo per quanto riguarda il nuovo digitale terrestre sarà il passaggio alla tecnologia HEVC. La Rai però è già passata oltre e, proprio per oggi, è previsto anche un altro passaggio, quello alla tecnologia HbbTV, ossia la tv ibrida che sfrutta anche la connessione internet. Rai Scuola, RAI News 24 e RAI Sport + HD sono al moneto gli unici canali che non possono ancora godere di tale servizio.