Assunzioni Rai Way, lo stipendio è di 24.500 euro, ecco come candidarsi

Ecco un’interessantissima proposta lavorativa grazie alle nuove assunzioni Rai Way. L’azienda sta cercando personale offrendo uno stipendio da ben 24.500 euro circa. Si cercano tecnici di infrastrutture e telecomunicazioni. Sono diverse le regioni in cui le nuove risorse saranno inserite. Vediamo come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Rai Way con stipendio da sogno

Le assunzioni Rai Way sono rivolte a 31 tecnici di infrastrutture e telecomunicazioni, 9 con diritto di assunzione e 22 da tenere in considerazione per occasioni future. Questi ultimi potranno ricevere la chiamata nell’arco di un triennio. Come già anticipato, la proposta contrattuale è davvero importante, a livello economico. A tal proposito, per chi è in cerca di lavoro, ricordiamo che sono tantissime le nuove assunzioni previste per questo mese di marzo, grazie ai dati raccolti da Unioncamere e ANPAL. Per quanto concerne invece l’offerta di lavoro proposta da Rai Way, ecco i dettagli. Partiamo dai requisiti. Ai candidati è richiesto:

Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica) o Professionale (settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);

patente B;

cittadinanza italiana o degli stati membri UE, in alternativa regolare permesso di soggiorno;

disponibilità a trasferte e lavoro su turni.

Per quanto riguarda invece le sedi di lavoro, ecco l’elenco delle regioni:

Lombardia: 2 posizioni (ulteriori 3 posizioni da considerare per eventuali assunzioni future;

Friuli Venezia Giulia: 1 posizione (un'ulteriore posizione da considerare per eventuali assunzioni;

Veneto: 1 posizione (2 posizioni da considerare per eventuali assunzioni future;

Toscana: 2 posizioni (1 posizione da considerare per eventuali assunzioni future;

Basilicata: 1 posizione;

Puglia: 1 posizione;

Campania: 1 posizione da considerare per eventuali assunzioni future;

Piemonte: 2 posizioni da considerare per eventuali assunzioni future;

Liguria: 3 posizioni da considerare per eventuali assunzioni future;

Lazio: 5 posizioni da considerare per eventuali assunzioni future;

Marche: 1 posizione da considerare per eventuali assunzioni future;

Abruzzo: 1 posizione da considerare per eventuali assunzioni future.

Da quanto si evince dall’elenco in questione, dunque, sono al momento Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Basilicata e Puglia le regioni che assumono immediatamente.

Come candidarsi?

I tecnici in possesso dei requisiti richiesti dall’azienda potranno quindi presentare domanda esclusivamente per via telematica collegandosi al portale dell’azienda entro le ore 12 del 24 marzo. Dopo la registrazione dovranno compilare il form online e inviare i seguenti allegati:

curriculum;

certificato o copia del diploma;

copia di patente di categoria B.

Il contratto offerto dalle assunzioni Rai Way è a tempo determinato con base di ingresso pari a circa 24.548,00 Euro. A tale stipendio si andranno ad aggiungere ulteriori compensi relativi a straordinari e trasferte. La selezione del personale avverrà a distanza con la valutazione delle domande presentate. Lo step successivo sarà invece composto da un colloquio tecnico e uno conoscitivo.