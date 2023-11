Sono sempre più i turisti disposti a spendere denaro maggiore (anche il 10% in più) per viaggiare verso destinazioni sostenibili. Questo è quanto ha dichiarato il Sustainable Travel Index 2023 di Euromonitor.

La ricerca di viaggi di questo tipo è spesso motivata da una crescente consapevolezza dei problemi ambientali e dalla preoccupazione per il cambiamento climatico.

Le destinazioni verdi sono, poi, sempre più gettonate perché caratterizzate da un impegno per la conservazione e la protezione dell’ambiente naturale. Coloro che cercano tali luoghi desiderano quindi sostenere posti in cui gli ecosistemi locali sono preservati e tutelati.

Il caso Uruguay

Dopo la lista delle città più sostenibili d’Europa annunciata dalla Commissione Ue, ora arriva anche quella delle destinazioni più green del mondo 2023 secondo il Sustainable Travel Index di Euromonitor.

Nelle prime venti posizioni non c’è l’Italia ma quello che salta agli occhi è il percorso dell’Uruguay che è salito di ben quindici posizioni rispetto allo scorso anno giungendo al diciottesimo posto.

Tutto merito della decisione del paese di investire nelle energie rinnovabili tra cui l’eolico. Inoltre, insieme all’Argentina, ha deciso di cooperare per conservare le specie e gli ecosistemi marini, secondo quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente in occasione della Giornata mondiale degli oceani.

Destinazioni più sostenibili del mondo 2023 secondo il Sustainable Travel Index di Euromonitor

Al quarto posto tra le destinazioni più sostenibili del mondo 2023 c’è l’Estonia che ha scalato la classifica (rispetto allo scorso anno) di ben cinque posizioni. Chi vorrà recarsi in tale luogo troverà un mix di innovazione digitale, natura, cultura e un ricco patrimonio artistico. Ricordiamo, inoltre, che il 2023 si è aperto con Tallin capitale verde d’Europa grazie alla sua digitalizzazione e neutralità climatica. Oggi l’Estonia è inoltre considerata la Silicon Valley del Mar Baltico e in più è il punto di riferimento in Europa sul piano delle tecnologie informatiche.

A Tallin, ad esempio, non tutti sanno che è nata Skype e vi è la sede dell’Agenzia Ue per i sistemi informatici a larga scala.

In terza posizione c’è invece l’Austria dove il sorvegliato speciale è il quartiere di Aspern Seestadt che si trova a venti minuti da Vienna. In tale luogo vi sono costruzioni innovative in legno, impianti fotovoltaici e si punta a rifiuti zero. Il progetto è inoltre quello di ampliare le aree verdi entro 2030 in quanto Vienna è diventata rovente per colpa del cambiamento climatico.

In seconda posizione c’è poi la Finlandia che con la sua capitale Helsinki mira alla neutralità climatica entro il 2035: con un anticipo, quindi, di quindici anni sugli obiettivi dell’Unione Europea. La Finlandia è una delle locomotive dell’economia circolare europea perché ha come modelli sostenibili la condivisione dei materiali, il riciclo e il riutilizzo.

Al primo posto c’è infine la Svezia che è da sempre uno dei modelli di sostenibilità del mondo non solo per il patrimonio naturalistico (vanta ben trenta parchi nazionali). In tale stato batte, infatti, un “cuore verde” grazie ai comportamenti etici e sostenibili messi in atto da diversi comuni.

In sintesi..

1. Arriva la classifica delle destinazioni più sostenibili del mondo 2023 secondo il Sustainable Travel Index di Euromonitor

2. In prima posizione c’è la Svezia seguita da Finlandia ed Estonia

3. È però l’Uruguay il grande vincitore dell’edizione di quest’anno.

