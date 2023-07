Dedicata a te, a luglio la prima assegnazione poi il ripescaggio di alcuni esclusi

Si sta facendo il countdown per la nuova carta servizi Dedicata a Te, che debutterà dal 18 luglio e permetterà a più di un milione di famiglie in Italia di avere un bonus di 382, 50 euro da usare per fare la spesa e acquistare beni di prima necessità nei negozi convenzionati. La data del 18 luglio, infatti, è molto importante. Perchè è in questa giornata che i Comuni dovranno ultimare le ultime procedure per la definizione della graduatoria.

Va subito ricordato, che Dedicata a Te è la social card assegnata dai Comuni e distribuita da Poste Italiane, alle famiglie in difficoltà e presentata l’11 luglio dai ministri Giorgetti, Calderone e Lollobrigida. Ma chi saranno i beneficiari e soprattutto sarà possibile essere ripescati dalla graduatoria? Questo è un dato molto importante, perché alcune famiglie che potrebbero essere idonee potrebbero rimanere fuori dall’aiuto, dal momento che le card non sono infinite.

Nuova carta servizi Dedicata a Te, a chi spetta

Al momento, saranno 1,3 milioni le famiglie beneficiarie della social card Dedicata a te.

Si tratta di famiglie che hanno un Isee fino a 15mila euro, le quali riceveranno un contributo una tantum di 382 euro da poter spendere per fare la spesa o acquistare beni di prima necessità nei negozi aderenti. In sostanza, si potranno fare gli acquisti sono nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa.Le famiglie idonee per ricevere la card saranno contattate direttamente dai Comuni. Quindi, come già anticipato, non bisognerà fare nessuna domanda. Sarà l’Inps, in base alle caratteristiche, a trovare le famiglie idonee. Poi i Comuni le contatteranno per andare in Posta a ritirare e attivare la Card.

Il debutto, dovrebbe avvenire il 18 luglio.

Chi sono gli idonei

Le liste sono già pronte e i Comuni dovrebbero già iniziare a contattare gli idonei tramite sms per avvertire della possibilità di ritirare la Postepay con 382,5 euro da spendere in parte entro il 15 settembre. Il resto quando si vuole per non far decadere il beneficio. Dunque, le famiglie non dovranno fare altro che presentarsi con la comunicazione del Comune e il codice per il ritiro della card. Per poi attivarla prima di iniziare a usarla.

Col fatto che non si deve presentare la domanda ma è l’Inps a decidere in base a delle caratteristiche, va detto subito che oltre al’Isee fino a 15mila euro, per essere tra gli idonei non bisogna essere già beneficiario di altri sostegni. Tra questi il reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, Cassa integrazione, mobilità e altre forme di indennità. In più si deve dare la precedenza alle famiglie composte da almeno tre persone in genere. O comunque di almeno tre persone di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, o con almeno un componente naro entro il 31 dicembre 2005.

Le altre caratteristiche basiche sono essere iscritti all’Anagrafe comunale e avere un Isee fino a 15mila euro. Guardando a queste caratteristiche, è facile rendersi conto se si ha o meno la possibilità di far parte delle liste dei Comuni per ricevere la card solidale.

Dedicata a te, a luglio la prima assegnazione poi il ripescaggio di alcuni esclusi

Come anticipato ad inizio articolo, la buona notizia è che se ci saranno delle card spesa residue, altre famiglie saranno ripescate per finire nella graduatoria. Non è però ancora chiaro se ciò avverrà adesso o in una successiva tranche. Quindi, potrà capitare di essere idoneo potenzialmente ma non ricevere subito la comunicazione, ma ciò potrebbe avvenire successivamente se avanzeranno delle card.

In questi giorni, intanto, le famiglie idonee e già presenti nelle graduatorie riceveranno la comunicazione via sms o e-mail dal Comune. E poi si potranno presentare in Posta per il ritiro. Successivamente si richiede già un primo pagamento entro il 15 settembre.

Riassumendo