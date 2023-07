Arriva la carta acquisti 2023 per fare la spesa contro il caro prezzi: ecco come funziona

I rincari dei prezzi alimentari non danno tregua e ormai lo sanno bene gli italiani alle prese con i prezzi sempre più alti e la quotidiana difficoltà a gestire il budget familiare. Ecco perché il Governo ha pensato a delle carte acquisti per più di un milione di famiglie. Le nuove social card del Governo Meloni sono finalmente in arrivo. Non manca molto alla consegna di un milione e mezzo di tessere ai beneficiari della nuova misura approvata mesi fa e prevista dalla legge di Bilancio con l’istituzione di un fondo di 500 milioni di euro. Ma a che cosa servono e a chi andranno le nuove carte spesa? Si tratta di un contributo per le famiglie in difficoltà che potranno usare questa carta per fare la spesa.

Dal 18 luglio arrivano le social card, chi le avrà?

L’importo è di 382,50 euro ma ovviamente non tutti possono averla. I beneficiari, cioè coloro che possono ottenere la carta spesa, riceveranno direttamente una comunicazione con le indicazioni per il ritiro in Posta.

Come bisogna spenderle

Quindi, non bisognerà fare richiesta. Per far parte della lista di beneficiari che possono ottenere la card, bisogna avere un reddito Isee che non supera i 15mila euro, l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente e poi non bisogna beneficiare di altri aiuti. Ad esempio non possono prenderla coloro che prendono già il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito e non spetta a chi ha in famiglia una persona che percepisce la Naspi, cassa integrazione o mobilità. Insomma per ricevere la carta acquisti non bisognerà ricevere nessun altro aiuto.

L’Inps ha effettuato dei calcoli per trovare le persone a cui destinare la card, scegliendo un tot di persone in base al Comune e al reddito.

L’Inps ha poi passato la lista a Poste che ha creato le card. Ora iriceveranno le comunicazioni per il ritiro che dovrà essere effettuato in Posta. A quel punto chi avrà la card potrà semplicemente andarla a ritirare e poi attivarla. Bisogna ricordare anche che bisognerà effettuare almeno una spesa entro il 15 settembre 2023 altrimenti la card scadrà in automatico.

Dopo questa data l’importo si potrà usare liberamente, acquistando beni alimentari nei supermercati o negozi convenzionati.

Oggi si terrà la presentazione presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio con la presenza dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del Lavoro Elvira Calderone, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Dal 18 luglio inizieranno a ricevere la card 1,3 milioni di famiglie. Si tratterà di una Postepay con 382,50 euro da poter spendere per acquistare, come detto, generi alimentari.

Manca davvero poco all’avvio della carta acquisti, visto che dal 18 luglio finalmente le famiglie idonee avranno un aiuto per affrontare il caro spesa.

