Deadpool 3, quanto incasserà il nuovo film Marvel, le previsioni sono chiare

Ci siamo, il conto alla rovescia è ormai partito. Stiamo parlando dell’uscita di Deadpool 3, con il mercenario chiacchierone che finalmente farà capolino nel Marvel Cinematic Universe. Mentre le indiscrezioni ci svelano nuovi dettagli su data e trama della pellicola, c’è ancora chi si chiede quale sarà il ruolo di Wolverine nel film. Ma quanto incasserà il film?

C’è anche Wolverine nel nuovo capitolo

Ebbene sì, alla fine la conferma è arrivata, ma già da un bel po’ di tempo, a dire il vero. Hugh Jackman prenderà nuovamente il ruolo di Wolverine e sarà in pratica co-protagonista del film insieme a Ryan Reynolds. Manca meno di un anno all’acuita della pellicola. La data è infatti fissata per maggio 2024. Come sappiamo, la trama è blindatissima e non c’è ancora nulla di ufficiale in merito alla sinossi dell’opera. Naturalmente, non mancano le indiscrezioni, visto che secondo alcuni rumors questo terzo capitolo sarà ispirato ad House of M, il celebre fumetto scritto da Brian Michael Bendis.

In questa run fumettistica possiamo trovare un po’ tutti i personaggi principali della Marvel, compreso Spider-Man. Naturalmente, non aspettatevi di trovare il tessiragnatele e altri ancora in questa pellicola. Come sempre, infatti, anche in questo caso, Feige e soci prenderanno ispirazione dall’opera cartacea per modificare e trasformare la storia secondo le proprie esigenze. In questa run, dicevamo, Scarlet Witch trasforma la realtà pronunciando l’ormai famosa frase “non più mutanti”, rituale “magico” che in pratica cancellerà i mutanti (gli X-Men), lasciandone ancora vivi solo poche decine.

Quando si parla di titoli particolarmente attesi come Deadpool 3, non è facile ipotizzare che gli incassi saranno stellari. Anche per questo motivo, i produttori fanno di tutto al fine di non spoilerare anzitempo la trama dell’opera.

Deadpool 3, quanto incasserà

Come dicevamo, però, la presenza di Wolverine permette di lanciare non poche ipotesi in merito alla storia che verrà raccontata. Il tema del multiverso è ancora fortemente presente nelle pellicole della Casa delle Idee, e il prossimo Loki (la seconda stagione) verterà ancora su questo argomento.

Gli esperti di fumetti inoltre sanno benissimo che Deadpool e Wolverine sono legati da una caratteristica unica, quella del fattore rigenerante. Sono in pratica due mutanti, e probabilmente l’ingresso nella Fase 5 del MCU dovrebbe mantenere invariate anche le loro origini. Il mercenario chiacchierone è già stato protagonista di due titoli precedenti, i quali erano una sorta di spin off della saga degli X-Men. A sua volta, Wolverine ha fatto parte in pieno di tale saga, oltre ad aver avuto un paio di capitoli come protagonista assoluto (su tutti il bellissimo Logan). Non è difficile ipotizzare che in questo film partiranno come nemici, per poi allearsi contro una nemesi comune.

Passiamo alle cose certe, a questo punto. Cosa sappiamo in merito al cast di Deadpool 3? Abbiamo già citato Reynolds e Jackman. A quanto pare gli altri interpreti saranno Tom Hiddleston nel ruolo di Loki (e qui abbiamo la quasi certezza che quindi avremo ancora a che fare con il multiverso), inoltre torna Morena Baccarin nel ruolo di Rebecca, la fidanzata (morta nel capitolo precedente) di Wade Wilson. Un altro grande nuovo ingresso nel casto è quello di Owen Wilson, che interpreta ancora Mobius. Ma chi sarà il cattivo? I fans vogliono Thumper, ma al momento non ci sono indiscrezioni in merito. Non ci resta quindi che attendere per scoprire altri dettagli su un film che promette di fare davvero il botto al botteghino. Ma quanto incasserà il film? Le previsioni in merito sono chiare. Secondo le analisi degli esperti incasserà tra i 700 e i 750 milioni di dollari. Più difficile che arrivi a sfiorare i 900.

