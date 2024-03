Scuola, turismo, sanità e nuove regole sui decessi. C’è questo e anche altro nelle nuove misure previste per il Ddl Semplificazioni 2024 approvato ieri, martedì 25 marzo 2024, durante il consiglio dei ministri. Il Cdm in questione ha dato l’ok per le misure coinvolte. Facciamo il punto della situazione sulle novità più importanti.

Non solo Superbonus

Tra le novità più attese per le nuove misure c’era la stretta sul Superbonus, ma c’è anche molto altro. Il Cdm ha approvato i 35 articoli presentati dal Ministro Zangrillo previsti dal Ddl Semplificazioni il quale si prefigge il compito di facilitare alcune procedure relative ai servizi offerti ai cittadini nelle PA.

“Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione”.

Come sottolineato dallo stesso Zangrillo, tali obiettivi erano previsti nel Pnrr e sono finalizzati a favorire lo sviluppo del Paese. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

Procediamo dunque per ordine e andiamo a vedere quali sono gli enti coinvolti dalle nuove misure. Tra queste c’è certamente la scuola. A tal proposito, il nuovo provvedimento si prefigge di dare continuità contrattuale ai docenti di sostegno a tempo determinato, a patto che vengano soddisfatti alcuni requisiti. Tra le novità anche l’inserimento delle chiacchierata pagelle elettroniche. Importanti novità anche per quanto riguarda il turismo, con gli alberghi che potranno disporre della concessione di occupazione del suolo pubblico in via temporanea al fine di agevolare parcheggio e scarico di bagagli nelle aree adibite. Previste anche misure agevolate per l’assunzione di nuovo personale, soprattutto Duante i periodi di alta stagione.

Ddl semplificazioni 2024, le altre misure

È un momento importante per il nostro paese e il Ddl Semplificazioni vuole migliorare le possibilità di sviluppo dello stesso.

Si tratta di un progettoche fa ben sperare, soprattutto dopo che i riconoscimento per l’Italia non stanno mancando. Di recente infatti è arrivato un importante traguardo relativo alle migliori città d’Europa , e vedere alcune italiane in classifica è senza dubbio di buon auspicio per il futuro. Tornando alle nuove misure, tra le più importanti c’era quella sulle farmacie. In arrivo una trasformazione per gli esercizi adibiti alla vendita dei farmaci. All’interno i maggiori di 12 anni potranno ora somministrarsi i vaccini. Inoltre, sarà possibile decidere inanche il medico curante e il pediatra.

Per quanto riguarda i decessi, le autorizzazioni per inumazione, tumulazione e cremazione verranno semplificati con richieste che ora potranno essere presentate anche online. Per il diritto all’eredità, invece, è stato abbassato il termine entro il quale dichiarare il decesso, da 10 a 5 anni. Per gli immobili vincolati o di interesse storico, anche qui assistiamo a una importante semplificazione. In vigore ora il silenzio assenzo per il rilascio del permesso di costruire se già in possesso di certificazioni e nulla-osta. Capitolo a parte per il superbonus, ecco le parole del Ministro Giorgetti:

“Il Governo ha approvato un decreto legge in materia di bonus edilizi ed energetici che sostanzialmente elimina ogni tipo di sconti in fattura e di cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. “Abbiamo eliminato la disposizione dell’Istituto della rimessione in bonus che avrebbe consentito fino al 15 ottobre 2024 le correzioni – con il pagamento di una minima sanzione – di tutte le comunicazioni già intervenute. Abbiamo poi previsto per tutte le nuove fattispecie una comunicazione preventiva, nel momento in cui si inizia la presentazione del lavoro, in modo da avere un monitoraggio preventivo rispetto al fenomeno e non al momento in cui le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate”.

