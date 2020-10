Croccantini per cani: i migliori marchi e come sceglierli

Quali sono i migliori croccantini per cani? Non è sempre facile scegliere il miglior cibo per animali e districarsi tra le varie marche presenti. Grazie ad una lista di Altroconsumo, che ha analizzato 27 marchi, è possibile scegliere che mangime dare al proprio amico a 4 zampe, considerando alcuni aspetti fondamentali.

I marchi da considerare

Altroconsumo ha analizzato 27 marche e nessuno è stato bocciato al test anche se alcuni sono risultati migliori rispetto ad altri per la presenza di più o meno grassi e proteine. 19 prodotti hanno anche ricevuto un ottimo giudizio. Ad esempio i croccantini Royal Canin, Eukanuba, i vari marchi Purina, Ultima Nature, Iams, Monge e Almo Nature. Altri marchi hanno invece ricevuto un punteggio sufficiente ossia Schesir, Pedigree, Miglior Cane e Friskies.

Il miglior prodotto in assoluto è risultato essere Acana Prairy poultry che ha ottenuto ottimi punteggi in tutte le categorie, ma anche Esselunga Bao Plus, come Miglior Acquisto, e Top Bull Conad e riso Mio Selex Expert active con pollo fresco.

Per scegliere il miglior cibo per cani, infatti, è fondamentale guardare l’etichetta presente nella confezione e vedere se si tratta di cibo completo, considerando anche alcuni aspetti come la percentuale di grassi, proteine e calorie.

Considerare grassi, calorie e proteine

I marchi Radames, Orlando e Miglior Cane, sembrano fornire meno calorie di quanto sarebbe indicato mentre Acana fornisce un ottimo quantitativo di grassi. Orlando, Pedigree, Friskies, ma anche Almo Nature, Schesir, Expecial Pro e Radames non ne hanno invece a sufficienza. Per quanto riguarda le proteine, invece, il miglior prodotto è risultato ancora Acana mentre i marchi Almo Nature, Carrefour, Royal Canin, Miglior Cane, Radames, Amico Mio, Friskies sono stati bocciati per questo aspetto. Tutti i risultati si possono vedere su Altroconsumo.

Vedi anche: Cibo per gatti secco e umido: ecco le marche migliori secondo Altroconsumo

[email protected]