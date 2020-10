Gli italiani spendono più di 1 miliardo per l’alimentazione del proprio gatto, in particolare per cibi industriali umidi o secchi. Gli animali da compagnia sono sempre più presenti nelle case degli italiani, che non di rado curano molto la loro alimentazione per evitare problemi di salute. Altroconsumo ha testato 21 alimenti, di cui 14 umidi e 7 secchi, analizzando le varie caratteristiche.

Il miglior cibo umido per gatti con il punteggio più alto

Per quanto riguarda gli alimenti umidi per gatti testati da Altroconsumo, il migliore è risultato essere Sheba selezione salsa con pollo che ha ottenuto un punteggio di 86 su 100 grazie alla qualità della materia prima e la completezza dal punto di vista nutrizionale.

Interessante anche la suddivisione in base a macrogruppi. Le marche specializzate e le private label. Sheba, che fa parte del gruppo Mars, Adoc e Natural Trainer fa parte del primo gruppo mentre nel secondo si collocano i bocconcini Coop con salsa al pollo e fegato.

Per quanto riguarda il cibo secco, la lista dei migliori era stata annunciata tramite questo link, dove vengono elencate tutte le 21 marche testate e le varie informazioni su prezzo e caratteristiche sia delle referenze secche che degli alimenti umidi.

Il cibo umido costa di più del cibo secco

In fatto di prezzo, il cibo secco costa meno rispetto a quello umido, si va da 1,52 euro a 5,86 euro a confezione oppure da 0,11 cent fino a 1,31 euro per un gatto di 5 chili. Mentre per il cibo umido, il prezzo varia fino a 6,51 euro per un gatto di 6 chili. Il consiglio è quello di dare al proprio gatto una buona referenza completa di cibo secco ogni giorno e alternare il cibo umido, che non sempre va dato ogni giorno, sopratutto se fa parte della categoria degli alimenti non completi, che invece si possono dare ogni giorno ai nostri amici a 4 zampe.

