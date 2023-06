Cristiano Ronaldo e Georgina, cifra stratosferica per la loro rottura

Eccola un’altra coppia che scoppia. Stiamo parlando ancora una volta di super vip la cui separazione costerà tanti soldi. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodeiguez sono ai ferri corti. Da tempo si parla della loro rottura, anche se lei ha smentito più volte queste voci. Ora però arriva anche la cifra che sancirà la loro separazione. Di quanto parliamo?

L’indiscrezione arriva dal Portogallo

I rotocalchi portoghesi che si occupano di gossip avrebbero già scoperto l’accordo segreto che i due avrebbero firmato in caso di separazione. Ma perché Cristiano Ronaldo, noto calciatore, e e la modella Georgina si stanno per lasciare? I motivi sembrerebbero essere diversi. Innanzitutto si parla di continui tradimenti reciproci, ma anche di antipatie familiari, situazioni che hanno reso la loro storia sempre più travagliata. Insomma, il rapporto tra i due è ormai al capolinea e per questo motivo i giornali portoghesi parlano di separazione imminente con tanto di accordo già firmato.

E dire che la stessa Georgina ha più volte ribadito che le cose non stanno come vengono raccontate.

Non ultimo il suo post su Instagram, con il quale pensava di mettere definitivamente a tacere tali voci. E invece, niente da fare, i giornali di gossip continuano a parlare della loro separazione e la danno per certa. Secondo tali indiscrezioni i due starebbero insieme al momento solo per salvare le apparenze, e per trovare il modo migliore per separarsi senza turbare troppo i loro 5 figli, i tre che il calciatore ha avuto da madre surrogata, più gli altri due nati dalla stessa Georgina. Secondo la stampa in patria, anche se non sono sposati, i due hanno firmato tempo fa una sorta di accordo prematrimoniale atto a regolare la loro situazione in caso di rottura.

Cristiano Ronaldo e Georgina, l’accordo segreto

Appunto, i diritti e doveri sui figli e i relativi assegni per gli alimenti.

Cosa dice questo accordo segreto firmato dai due? Secondo le indiscrezioni la firma è scattata all’epoca della prima gravidanza della modella. In questo contratto ci sarebbe un vitalizio che il famoso calciatore passerebbe a lei, ossia 100 mila euro al mese. Alla dona andrebbe inoltre anche la villa La Finca, che si trova a Madrid. C’è chi storce il naso davanti a una cifra del genere, ossia il vitalizio di 100 mila euro. Del resto i due non sono sposati, quindi legalmente lui non dovrebbe nulla a lei. C’è però da tenere in considerazione gli alimenti per i due figli avuti con la donna. Inoltre, la somma sembrerebbe essere giustificata dal fatto che proprio il mese scorso Cristiano Ronaldo è stato nominato l‘atleta più pagato al mondo. Quest’anno infatti dovrebbe incassare ben 120 milioni di euro e oltre.

E dire che durante l’ultima conferenza stampa a Madrid i due sono sembrati molto affiatati, ma forse ancora una volta era una scena di facciata per salvare le apparenze. Nell’occasione il campione portoghese ha dichiarato:

“La mia famiglia è sempre con me, Gio è con me in tutti i miei progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per cento. Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme siamo molto più forti”.

Insomma, come stanno davvero le cose? Sembrerebbe che comunque, al di là della loro storia, nelle intenzioni di Cristiano Ronaldo ci sia quella di non far mancare nulla alla sua attuale compagna anche in caso di rottura. Non è la prima volta che il gossip si scatena anche con i conti in banca, viste le cifre stratosferiche di queste separazioni tra vip. Del resto, per quanto riguarda il portoghese, parliamo di uno degli uomini più ricchi al mondo, non solo un calciatore, ma una vera e propria multinazionale vivente.

