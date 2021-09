Cozze richiamate dal Ministero della Salute per pericolo tossicità: ecco tutte le marche

In data 9 settembre sono state richiamate dal Ministero della Salute cozze di diverse marche. Questo per pericolo tossicità acuta. In merito ad esse, il Ministero invita tutti a non consumare il prodotto e di consegnarlo al fornitore. Ecco allora le diverse marche, il numero dei lotti e la data di scadenza.

Pericolo tossicità: cozze richiamate dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute richiama le cozze cotte alla tarantina con marchio Mareinsieme Idea commercializzate da Mancin Nadia Srl. La sede dello stabilimento è via Roma Nuova 53 a Rivà di Adriano nel Polesine in provincia di Rovigo (Veneto). Il lotto di produzione è il 211001 con data di scadenza 1 ottobre 2021. Il prodotto interessato dal richiamo è la vaschetta da 400 grammi peso netto mentre il motivo del richiamo è il rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo tossicità acuta. Questo a causa delle biotossine algali Dsp (acido akadaico) per superamento della dose acuta di riferimento di 160 microgrammi/Kg.

Inoltre le cozze cotte alla marinara sempre con marchio Mareinsieme Idea e del peso di 400 grammi. Il nome del produttore è lo stesso così come la sede dello stabilimento e la data di scadenza che è il 1° ottobre 2021. Il rischio è il medesimo su indicato.

Viene poi segnalato il richiamo di cozze cotte alla tarantina a marchio Aquolina commercializzato da Finpesca Spa via delle Industrie 7, 45014 Porto Viro (Rovigo). La sede dello stabilimento è in via Roma Nuova, 53 Rivà di Ariano nel Polesine (Ro) ed il nome del produttore è Mancin Nadia Srl. Il lotto di produzione è il 2021/98361, la data di scadenza il 1° ottobre 2021 mentre il peso di 400 grammi netti. Il motivo del richiamo è: rischio grave per la salute per pericolo tossicità acuta da biotossine algali (acido okadaico).

Superamento della dose acuta di riferimento di 160 microgrammi/kg.Infine richiamate dal Ministero della Salute lea marchiocommercializzato sempre da Finpesca e dal medesimo produttore su indicato. Il numero di, la data di scadenza è il 1° ottobre 2021 ed il peso è di 400 grammi netti. Il motivo del richiamo è quello su indicato. Per tutte e 4 le tipologie di cozze, il Ministero della Salute invita a non consumare il prodotto e riconsegnarlo al fornitore.Leggi anche: Latte richiamato dal Ministero della Salute per rischio chimico: ecco tutte le marche