Latte richiamato dal Ministero della Salute per rischio chimico: ecco tutte le marche

C’è un nuovo mega richiamo da parte del Ministero della Salute. Il latte richiamato è di diverse marche ed il motivo è il rischio chimico ovvero la presunta presenza di sostanze inibenti. Ecco allora tutti i marchi dei prodotti coinvolti, il numero del lotto di produzione e la data di scadenza.

Marche latte richiamato dal Ministero della Salute

In data 9 settembre 2021, il Ministero della Salute ha richiamato diverse marche di latte. Segnaliamo il latte fresco pastorizzato parzialmente scremato Bianco Friuli commercializzato da Latte Vivo Srl a Tavagnacco Udine in via Lombardia numero 2. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT0633CE, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è oggi 12 settembre mentre il peso è da 1 litro. Il motivo del richiamo è la presunta presenza di sostanze inibenti.

Inoltre latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Cadoro. È commercializzato anch’esso da Latte Vivo con le stesse indicazioni su fornite e con il medesimo marchio di identificazione dello stabilimento. La data di scadenza è oggi 12 settembre, la bottiglia è quella da 1 litro ed il motivo è la presunta presenza di sostanze inibenti.

Latte richiamato: marche

E ancora il latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Coderno commercializzato sempre da latte Vivo e con marchio di identificazione stabilimento IT0633CE. La bottiglia è quella da 1 litro, la scadenza è oggi e il motivo è la presenza di sostanze inibenti. C’è poi sempre il matte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Latte Vivo con sede stabilimento, marchio identificazione e scadenza come su indicato. Si richiama in questo caso sia il cartone da mezzo litro che quello da 1 litro per presenza presunta di sostanze inibenti.

I richiami proseguono con il latte fresco pastorizzato parzialmente scremato Mungi e Bevi commercializzato da Latte Vivo con scadenza 12 settembre e marchio identificazione stabilimento IT0633CE. Il cartone richiamato è quello da 1 litro sempre per presunta presenza di sostanze inibenti. In più il latte fresco pastorizzato parzialmente scremato Cadoro ti Conviene commercializzato da Latte Vivo.

Questo prodotto come gli altri scade oggi e c'è presunta presenza di sostanze inibenti.Richiamato anche il latte fresco parzialmente scremato(1L), Blanc parzialmente scremato (1L), IO FVG parzialmente scremato (1L) e Latteria Cividale parzialmente scremato (1L). Infineparzialmente scremato (bottiglia 1 litro e cartone mezzo litro). Tutti commercializzati da Latte Vivo, con il medesimo marchio identificazione stabilimento e scadenza. La causa del richiamo è presenza sospetta di sostanza inibenti e il Ministero chiede sempre di non consumare nessuno dei prodotti su indicati.