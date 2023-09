Il covid-19 corre di nuovo, casi in aumento con variante Eris, tornano mascherine? Arriva nuova circolare

Per mesi e mesi non si è quasi più parlato del covid-19, in tanti pensavano che la minaccia fosse finita ma le ultime notizie non sono del tutto rassicuranti. I casi covid-19 sono in aumento, tutta colpa della nuova variante Eris. Solo in Italia, nel giro di un mese, i contagi sono cresciuti dell’81% e lo studio dell’Ecdc conferma l’aumento dei malati. L’inizio dell’autunno è sempre delicato per il ritorno del virus. Si teme sempre che possa tornare a causare molti problemi come accaduto due anni fa. Con l’aumento dei casi si rischia di dover tornare a usare la mascherina?

Casi covid in aumento

Non è da escludere questa possibilità come riporta Il Messaggero in un articolo. Il ministero della Salute, infatti, starebbe preparando una circolare con delle nuove regole per gestire l’aumento dei contagi e isolarli, soprattutto negli ospedali, dove bisognerebbe evitare che il virus proliferi.

Mascherina negli ospedali

In più, la nuova circolare dovrebbe disciplinare l’esecuzione dei tamponi all’arrivo in ospedale e nei pronto soccorso. Lo scopo, insomma, è quello di proteggere i fragili, quelli che rischiano di più contagiandosi, cercando anche di ottenere una diagnosi differenziale. Si vuole, insomma, capire subito se chi entra in ospedale ha il covid-19, l’influenza o qualche altro tipo di virus. In sostanza, potrebbero arrivare test e tamponi anche per altri virus respiratori in ospedale e una maggiore attenzione per le residenze per anziani.

In Lombardia, intanto, la direzione Welfare ha già inviato una circolare in cui si sottolinea l’importanza di indossare la mascherina negli ospedali sia da parte degli operatori che dei visitatori di strutture con pazienti fragili e la possibilità di poter assistere pazienti ricoverati indossando la mascherina.

“Sappiamo bene che per alcune categorie di pazienti, come gli immunodepressi e i fragili, il covid può ancora costituire un pericolo di vita. Per questo motivo abbiamo appena inviato una Circolare ad Ats, Asst e Irccs lombardi, che prevede un’azione mirata a proteggerli quando si trovino all’interno delle strutture ospedaliere e residenziali socio-sanitarie».

Come ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso:

In particolare, si raccomanda di utilizzare la mascherina in vista della stagione autunnale, anche dove non è obbligatoria, in particolare nei Pronto Soccorso e negli ambulatori dedicati a pazienti fragili.

Con le nuove regole, chi è positivo al covid non deve più isolarsi ma deve indossare la mascherina e se si è sintomatici rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi. Le persone che entrano a contatto con persone positive, dovrebbero invece fare attenzione al sopraggiungere dei sintomi ed evitare poi i contatti con donne in gravidanza, persone fragili e immunodepressi.

Nel frattempo, l’aumento dei casi è dovuto alla circolazione di più varianti, ma in particolare la variante Eris, anche se inizia a preoccupare anche la variante Pirola. I sintomi restano gli stessi e non ci sono:

“prove che suggeriscono che l’infezione con una delle varianti emergenti del virus del Covid sia associata a una malattia più grave o a una riduzione dell’efficacia del vaccino rispetto ad altre varianti attualmente circolanti”

come fa sapere la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Andrea Ammon.

Intanto, l’Oms ha lanciato l’allarme per le “tendenze preoccupanti” relative al Covid-19 con l’arrivo della stagione autunnale. Ecco perché invita ad aumentare la sorveglianza e le vaccinazioni. Secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus esistono ancora tendenze preoccupanti con l’avvicinarsi della nuova stagione.

