Covid-19, da ottobre campagna vaccinale con vaccini aggiornati: chi li deve fare

Da quando i contagi covid sono aumentati, il noto virus è tornato alla ribalta. Non è un caso che con l’arrivo dell’autunno sono tornati a crescere anche i casi di positivi. Tutta colpa della variante Eris, che si è diffusa rapidamente e ha portato a un aumento dei contagi. Nell’ultimo mese, infatti, anche nel nostro paese l’incidenza è cresciuta molto. Per quanto riguarda i sintomi, non ci sono particolari cambiamenti rispetto al passato. La variante Eris si presenta con naso che cola, mal di gola, mal di testa, febbre, tosse e sintomi che abbiamo conosciuto anche in precedenza.

Da ottobre partirà la nuova campagna vaccinale

Per questo motivo, e per evitare un boom di contagi nelle prossime settimane, da ottobre partirà la nuova campagna vaccinale consigliata soprattutto ad anziani, persone di tutte le età con patologie, operatori sanitari e donne in gravidanza. Nelle ultime ore, si parlava del vaccino a pagamento per le altre categorie, ossia per coloro che vogliono vaccinarsi contro il covid ma non fanno parte delle categorie indicate.

“La nostra piattaforma a mRNA sta funzionando. L’azienda intende rendere disponibile il vaccino combinato già nel 2025 e prevede di aggiornare regolarmente le combinazioni”

A tal proposito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Tg1, ha specificato che il vaccino sarà gratis per tutti, non solo per le categorie per cui è raccomandato, ma anche per tutti gli altri.La campagna vaccinale partita i primi di ottobre insieme a quella antinfluenzale, si tratta dei vaccini aggiornati contro le varianti Xbb circolanti di Omicron. Chi vuole potrà fare il vaccino antinfluenzale durante la stessa seduta di quello contro il covid. Oltretutto, entro il 2025, Moderna potrebbe rendere disponibile un vaccino unico che vale sia per il covid-19 che per l’influenza. L’azienda americana lo ha anticipato tramite una nota:

Il vaccino aggiornato adattato alla variante Covid Kraken funziona anche su Eris e Pirola. Si tratta delle ultime due varianti in circolazione. In una nota si legge che:

“Moderna ha prodotto dati clinici sul suo candidato vaccino monovalente XBB.1.5, che mostrano una risposta immunitaria contro i sottolignaggi XBB XBB.1.5, XBB.1.16 e XBB.2.3.2, oltre che a BA.2.86, EG.5 e FL.1.5”

Per quanto riguarda l’effetto collaterale più osservato, si tratta del dolore nel sito di iniezione, oppure cefalea, affaticamento, brividi, mialgia e artralgia.

Dunque, da ottobre, il vaccino aggiornato contro le nuove varianti Covid sarà consigliato a over 60, donne in gravidanza, persone di tutte le età che presentano patologie e operatori sanitari. Però, possono farlo tutti e sarà gratis. Nel frattempo, secondo l’ultimo bollettino, i casi sono aumentati del 44% in 7 giorni. Anche se non preoccupa più come un tempo, gli esperti consigliano sempre di non abbassare la guardia.

