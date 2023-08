Covid-19, nuova variante Eris è arrivata in Italia: vaccini diventano a pagamento?

Del Covid-19 ormai non si parla quasi più tranne quando spunta e si diffonde una nuova variante come in questo caso. Da giorni si discute sulla variante EG.5 o Eris, un nuovo ceppo che deriva dalla variante XBB.1.9.2 ma che include una proteina Spike simile a quella della variante XBB.1.5 o Kraken. Da quando il covid ha iniziato a farsi strada nel 2020 di varianti ne abbiamo sentite a bizzeffe e questa è solo l’ennesima. Dopo mesi di relativa tranquillità infatti, la variante Eris si è diffusa ampiamente in alcuni paesi come Regno Unito e Germania e ora è arrivata anche in Italia. La buona notizia è che al momento non preoccupa gli esperti.

Covid-19, Variante EG.5 o Eris in Italia, in autunno possibile nuovo aumento contagi

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’ha considerata come variante di interesse proprio perché si è diffusa in poche settimane, anche se per ora non risultano nè sintomi più gravi e né la meno efficacia dei vaccini.

Quello che è certo, è che nelle prossime settimane i casi sono destinati ad aumentare anche in Italia. Secondo l’ECDC, la causa dell’elevato tasso di crescita di Eris è legata alla mutazione F456L che determina una maggiore capacità di fuga immunitaria. Anche se non si associano a malattia più grave.

Nell’ultima settimana, la variante Eris si è diffusa ampiamente in Europa mostrando una crescita di quasi l’1,6%. In autunno, quindi da settembre o ottobre, molto probabilmente la variante Eris diventerà la più diffusa e non si può escludere un aumento di casi. Dall’autunno, poi, ci si prepara alla nuova campagna vaccinale. Ora si aspetta l’autorizzazione delle nuove formulazioni dei vaccini aggiornati e l’ok da parte di Ema e Aifa e quindi da ottobre dovrebbero essere disponibili le nuove dosi.

Vaccino a pagamento per gli under 60

Nelle ultime ore, però, si sta discutendo sul vaccino a pagamento per gli under 60. Lo scopo della campagna vaccinale è sempre quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid negli anziani, donne in gravidanza, operatori sanitari e fragili. Proprio a queste categorie è raccomandata una dose di vaccino a richiamo annuale.

Il ministero della Salute ha annunciato una nuova campagna di vaccinazioni: “insieme con quella contro l’influenza stagionale e basata su vaccini a Rna messaggero e proteici, aggiornati contro la variante Xbb.1.5″.

Secondo la nota ministeriale, i vaccini annuali sono raccomandati per le persone di età pari o superiore a 60 anni, gli ospiti delle strutture per lungodegenti, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari e sociosanitari. Ma anche a quelle persone che hanno meno di 60 anni ma sono colpite da malattie croniche, cardiopatie, diabete, insufficienza renale e problemi neurologici.

Covid-19, nuova variante covid Eris è arrivata in Italia: vaccini diventano a pagamento?

Come scrive il Sole 24 Ore, però, dall’autunno, il vaccino potrebbe diventare a pagamento per chi ha meno di 60 anni e non appartiene alle categorie sopra citate. Dovrebbe restare gratis solo per operatori sanitari, donne in gravidanza, anziani over 60 e fragili di ogni età. Secondo Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma:

“Per la vaccinazione è giusto che in autunno i fragili e gli anziani la facciano, ma solo loro. Non vedo la necessità per gli altri, quindi è chiaro che il vaccino dovrà essere gratuito solo per le categorie individuate dalla circolare della direzione della Prevenzione del ministero della Salute, gli altri lo pagheranno”.

Insomma, con l’arrivo dell’autunno, torna il pensiero relativo al covid-19, che non è più visto come uno spauracchio rispetto al passato. Nelle prossime settimane, con il possibile aumento dei casi dovuti alla variante Eris, è fondamentale proteggere anziani e fragili dai sintomi gravi della malattia.

