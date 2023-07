Costumi da bagno per bimbi, arriva l’allarme, sono pericolosi?

Colpo di scena, nemmeno più a mare i nostri figli sono tranquilli. Scatta l’allarme per i costumi da bagno per i bimbi, nello specifico per i maschietti. a lanciare l’allarme gli esperti di SOS M’Anna, pagina Facebook che si occupa proprio di problematiche relative alla genitorialità a ai figli. Vediamo di cosa si tratta.

Il pericolo del bagno a mare

C’è da stare molto attenti quando si tratta dei nostri figli. Ormai le preoccupazioni sono all’ordine del giorno, e per i più piccoli anche un semplice bagno a mare o in piscina può essere pericoloso. Sappiamo tutti quanto possono essere rischiose le scottature per i soggetti fotosensibili, e i bambini rientrano a pieno diritto in questa categoria. Non solo scottature solari, per le quali esistono comunque buone creme protettive che proteggono la pelle dei nostri piccoli, ma anche altre problematiche possono fare capolino quando si parla della salute dei nostri bimbi. Ad esempio, non è raro imbattersi in funghi e batteri che finiscono poi per infettare il piccolo, per non parlare poi delle congestioni dovute a un bagno fatto con imprudenza, magari subito dopo aver mangiato.

Il nuovo allarme però arriva del tutto inaspettato e ci parla dei costumi da bagno per bimbi. Infatti, i modelli per maschietti sono provvisti di retine interne, ed è proprio questo l’elemento che può creare non pochi danni alla salute dal fanciullo. Parliamo infatti di una problematica che investe esclusivamente i ragazzini di sesso maschile, in quanto i costumi per femmine ne sono sprovvisti. Ma di cosa si tratta? Forse per fare luce con chiarezza sulla questione è bene lasciare proprio la parola a chi ha riscontrato il problema e ne ha parlato con la sopra citata pagina Facebook:

“Una mamma mi ha contattata raccontandomi quanto le è successo nei giorni scorsi. Alla vista della foto vi assicuro che mi sono preoccupata parecchio, non mi era mai successo di vedere una cosa simile. Guardando poi su internet mi sono resa conto che la bibliografia è ampia e a quanto pare di accessi al Pronto Soccorso Pediatrico per vicende simili ce ne sono parecchi.

Fate attenzione ai costumi da bagno!!!”.

Costumi da bagno per bimbi, è allarme

Qualcosa non va nei costumi da bagno per bimbi, ma di cosa si tratta? Probabilmente il breve post che i abbiamo riproposto non chiarisce il dilemma.

In sintesi…

un nuovo rischio per la salute dei nostri figli arriva dai costumi da bagno per bimbi maschi;

quelli con retina possono provocare lacerazioni al pene, in quanto la pelle del prepuzio è particolarmente fine e può infilarsi nei forellini della retina;

negli evitare questo tipo di costumi prima dell’adolescenza.

A quanto pare le retine presenti nei costumi possono causare non pochi danni al prepuzio del pene. Nei soggetti pre età adolescenziale, la pelle del prepuzio è ancora molto sensibile e particolarmente fine. La pelle quindi rischia di infilarsi tra i buchetti della retina… e a quel punto son dolori. In pratica, questo strato di pelle rimane bloccato nei, si gonfia e provoca un forte dolore, bloccando la circolazione. In questi casi diventa anche estremamente problematico rimuovere il costume da bagno, poiché si rischia di lacerare la pelle e provocare la fuoriuscita di molto sangue. Per fortuna esistono anche pagine social su Facebook che fanno una buona informazione. Insomma, si tratta di un allarme non da poco e per questo motivo è consigliabile a questo punto evitare di utilizzarecon retina. Almeno in questa fase dell’età.