Concorso Regione Campania, come si svolgeranno le prove?

C’è grande attesa per il bando relativo al nuovo concorso della Regione Campania finalizzato all’assunzione di 5000 nuove risorse da inserire nel servizio pubblico territoriale. Come dicevamo, le informazioni ufficiali al momento scarseggiano, in quanto il bando non è ancora stato ufficializzato. Fa fede, al momento, l’annuncio dello stesso Governatore De Luca, il quale ne ha rilasciato comunicato lo scorso anno dopo l’approvazione della giunta regionale.

Il comunicato di De Luca

A novembre dello scorso anno De Luca ha annunciato l’apertura di nuovi concorsi relativi alle assunzioni regionali. Il nuovo concorso è strettamente legato alla grande manovra di assunzioni avviata anni fa, la quale prevedeva l’inserimento di 10000 unità lavorative sul territorio regionale. Ecco cosa postava sulla sua pagina social il Governatore a novembre:

“Nella giunta di ieri abbiamo deciso di avviare un secondo concorso per la regione Campania. È lo sforzo più grande fatto per il mezzogiorno d’Italia da tutte le istituzioni nazionali e non”.

Così scriveva De Luca a novembre del 2022 dopo la seduta della giunta regionale.

“Da gennaio 2023 inizieremo con le procedure concorsuali: contiamo di concludere nell’arco di 9-12 mesi”.

Ora però i potenzialivoglio sapere quali saranno le prove e in generale come si svolgerà l’iter che porterà all’assunzione di 5000 nuove risorse. Nella restante parte del comunicato infatti si leggeva:

Ma come tutti sapranno, in realtà tale selezione non è stata avviata e, ad oggi, si attende ancora l’ufficializzazione del bando. Ciò non toglie che possiamo fare comunque il punto della situazione, sulla scorta di quanto già accaduto sulle prime 5000 assunzioni avviate negli anni scorsi. Sappiamo inoltre che la Regione si è già attivata al fine di raccogliere le esigenze delle province e capire quindi come dislocare poi le nuove risorse sul territorio.

Concorso Regione Campania, le prove

Lo stesso De Luca invitava invitava i comuni a comunicare le proprie esigenze, ecco il passaggio relativo a tale invito:

“Sollecito i comuni a comunicare le esigenze di pianta organica: faremo comunque un censimento dei comuni della Campania e degli altri enti della Campania, per vedere le esigenze di coloro che si impegnano a dare un impiego stabile ai vincitori del concorso”.

Trattandosi di un concorso che prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle nuove risorse, il Governatore vuole appurare con certezza quali siano le esigenze dei vari comuni. Ciò detto, concentriamoci ora sulle prove, in attesa che il bando chiarisca modus e passaggi del concorso regionale Campania. Le procedure concorsuali, una volta avviate con la pubblicazione del bando, dovrebbero concludersi nell’arco di 9-12 mesi. Ci sarà una sola prova scritta. Coloro che supereranno tale prova dovranno affrontare un periodo di formazione della durata di 3 mesi. Al termine di questo periodo, verrà poi effettuata una prova orale conclusiva, al fine di appurare la reale capacità del candidato. Superata anche quest’ultima prova, si procederà alle assunzioni dei soggetti che hanno completato l’iter e verranno inseriti nelle migliaia di comuni disponibili sul territorio regionale.

Come detto, si attendeva l’arrivo del bando per i primi mesi dell’anno in corso. Dato il ritardo delle procedure in questione, possiamo ipotizzare che il tutto sia slittato ai primi mesi del 2024. Per rimanere sempre aggiornati su tale argomento, vi invitiamo però a prendere visione del sito ufficiale della Regione e controllare l’inserimento del bando alla voce Piano Lavoro.

I punti chiave…