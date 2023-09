Concorso Regione Campania, 5000 posti disponibili per maxi assunzione

Entro quest’anno ci sarà una nuova importante offerte lavorativa per chi è in cerca di occupazione Stiamo parlando del concorso della Regione Campania che presto sarà indetto al fine di reclutare 5000 unità con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di una maxi assunzione che senza dubbio non potrà che far felici tutti coloro che sono in cerca di lavoro.

Maxi assunzioni, si attende il bando

Grande attesa per il bando relativo al concorso nella Regione Campania. Tale ragione ha già inserito nell’organico 5.000 giovani a tempo indeterminato, altri 5.000 saranno assunti con il prossimo concorso, il quale risulta essere già in ritardo, visto che doveva essere presentato nei primi mesi di questo 2023. Ad ogni buon conto, non bisogna disperare, poiché entro fine anno tutto dovrebbe essere ufficializzato tramite bando di concorso. Ma cosa sappiamo già in merito alla questione? Quel che è certo è che le nuove assunzioni saranno rivolte all’inserimento tramite contratto a tempo indeterminato di 5000 risorse da inserire nei Comuni e in altre realtà del settore pubblico locale.

Ad annunciarlo è stato proprio il Governatore Vincenzo De Luca a inizio anno, il quale ha anche precisato che tale iniziativa aveva già avuto il consenso della Giunta regionale.

Come detto, già in passato si è proceduto all’assunzione di 5000 nuove risorse attraverso un piano di assunzioni partito 4 anni fa. Tale concorso per la regione Campania segue il medesimo piano di assunzioni e fa parte dello stesso progetto. Il riferimento è, in particolare, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi anni presso i Comuni campani, le aziende pubbliche del territorio, come l’Eav, o anche gli uffici del medesimo ente regionale. Con questa nuova maxi assunzione, la Campania si appresta a inserire ben 10000 nuove risorse all’interno del mondo del lavoro riferito al pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato.

Concorso Regione Campania, chi si sta cercando?

Non stanno mancando le occasioni lavorative in questo periodo, come ad esempio le assunzioni Poste Italiane per postini. Ma quali sono i profili richiesti per partecipare all’iniziativa? Innanzitutto, per essere certi al 100% di quel che sarà il nuovo concorso in arrivo, dovremo attendere la pubblicazione del bando. Sappiamo però che l’operazione sarà rivolta a impiegati e altri profili da inserire nel pubblico impiego. Nello specifico, presso i Comuni e gli altri enti pubblici del territorio. A inizio anno è stato avviato un censimento per conoscere quelle che sono le esigenze dei vari enti comunali, al fine di poter poi dislocare le nuove risorse nel modo migliore sul territorio. Il concorso Regione Campania potrà quindi essere parametrato tenendo conto delle reali esigenze dei vari comuni. Per quanto riguarda le modalità, saranno gestite direttamente dalla Regione.

Si prevede una sola prova scritta, seguita da un periodo di formazione della durata di 3 mesi e da una prova orale. Al termine della selezione, si procederà all’assunzione immediata concludendo poi il tutto nel giro di 9 o 12 mesi. Quindi le assunzioni saranno completate nel 2024. Per accedere al concorso Regione Campania sarà necessario effettuare l’accesso sul sito ufficiale regionale e seguire l’iter. Al momento, come dicevamo, non c’è ancora il bando in questione, ma vi invitiamo a consultare periodicamente tale pagina al fine di essere sempre aggiornato e accedere celermente all’iscrizione quando sarà resa disponibile. Si tratta di un’occasione assolutamente da non perdere per tutti coloro che sono residenti.

I punti chiave…