Assunzioni Poste Italiane per postini e non solo: nuove offerte lavoro settembre

Settembre è uno dei mesi migliori per trovare lavoro. Tornate dalle ferie, molte aziende si mettono all’opera per trovare nuovo personale e assumere. I dati sulle assunzioni riferite agli ultimi mesi, infatti, sono piuttosto buone. Come ogni fine del mese, abbiamo preparato un approfondimento sulle nuove posizioni aperte di Poste Italiane per il prossimo mese di settembre. Ci sono nuove possibilità per i portalettere, mentre i neolaureati in Ingegneria potrebbero approfittare di un ottimo incarico. A seguire tutte le offerte lavoro di Poste nel corso di settembre.

Le posizioni aperte per lavorare in Poste Italiane nel mese di settembre

Prosegue senza sosta la ricerca di nuovi postini o portalettere. Si ricercano postini nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche. Per inviare la candidatura tramite il form online disponibile sul sito ufficiale di Poste occorre essere in possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70 su 100 o un diploma di laurea triennale con votazione minima pari a 102 su 110.

In più è necessario disporre di una patente di guida in corso di validità idonea per guidare i mezzi aziendali. Chi invia la propria candidatura per la figura di portalettere nella provincia di Bolzano, deve necessariamente avere il patentino del bilinguismo.

Poste Italiane è inoltre alla ricerca di laureati in Ingegneria da inserire nel proprio organico in ambito Logistico. Si cercano brillanti neolaureati che abbiano conseguito la laurea magistrale da meno di 12 mesi. In alternativa la ricerca coinvolge i professionisti che vantano un’esperienza in ambito logistico di almeno 2 anni e che conoscano le metodologie di Lean Manufacturing.

Poste offre uno stage iniziale di 6 mesi volto a sviluppare le competenze dei neolaureati: al termine, è possibile ottenere un contratto a tempo indeterminato nella struttura Ingegneria o Operations delle varie società inserite nel gruppo logistico di Poste Italiane. Le sedi di lavoro per cui Poste sta cercando nuovo personale sono Pavia, Venezia, Milano, Torino, Bologna e Roma.

Queste le altre posizioni aperte nel mese di settembre:

operatore di sportello con lingua francese (Reggio Emilia)

operatore di sportello con lingua cinese (Reggio Emilia)

tirocinio professionale forense (Roma, Napoli, Cagliari)

digital & experience, professionisti in ambito design (Roma)

figure di front end (Bolzano, Trentino Alto Adige)

Consulenti finanziari (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto).

Sul sito di Poste Italiane sono disponibili tutte le informazioni per inviare la domanda e sopratutto i requisiti fondamentali per potersi candidare.

Assunzioni Poste Italiane per postini e non solo: nuove offerte lavoro settembre

Di recente, Poste Italiane aveva aperto a nuove assunzioni per varie posizioni di lavoro. Anche se quelle per postini sono offerte che prevedono il contratto a tempo determinato, rappresenta sempre una buona opportunità di lavoro in una delle aziende più famose in Italia.

Riassumendo

– Poste continua ad assumere anche nel mese di settembre.

– La posizione di lavoro più ambita, quella di portalettere, è richiesta nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche.

– Le domande scadono il prossimo 4 settembre.

– Un’altra posizione ambita è quella dell’ambito Logistico di Poste Italiane rivolta ai neolaureati in Ingegneria.

– Per inviare la domanda c’è tempo fino al prossimo 17 settembre.