Anche con il caldo africano c’è chi cerca lavoro e l’occasione giusta può arrivare con Poste Italiane, che sta cercando nuovi postini da assumere in tutta Italia. Non è raro che Poste apra nuove posizioni a livello nazionale. La maggior parte delle volte si cercano portalettere per lavoro stagionale o comunque a tempo determinato, ma non mancano neanche le offerte per altre posizioni di lavoro. Ciò che rende appetibili le offerte lavoro di Poste è che spesso non si richiede esperienza e basta anche il diploma. Va ricordato che l’azienda sta portando avanti un piano di inserimenti di personale che porterà a 25mila assunzioni entro il 2024. Vediamo di seguito quali sono le figure ricercate al momento e come inviare la candidatura.

Offerte lavoro con Poste Italiane, le nuove posizioni aperte in tutta Italia

Di tanto in tanto, Poste apre delle nuove posizioni di lavoro per postini in tutta Italia. Si tratta di maxi assunzioni, in quanto le ricerche si svolgono a livello nazionale per portalettere che dovranno occuparsi di pacchi,buste, consegna raccomandate e documenti .

Per candidarsi, infatti, basta il diploma di scuola superiore con una votazione di almeno 70 su 100 oppure una laurea con una votazione minima di 102 su 110. Non serve avere esperienza, ma è invece fondamentale avere la patente di guida idonea per la guida dei mezzi aziendali. E nel caso ci si candidi per la provincia di Bolzano avere anche il patentino del bilinguismo.

Le candidature si devono inviare entro il 23 luglio, infatti si tratta di assunzioni per esigenze stagionali. Una volta inviata la domanda, collegandosi al sito ufficiale di Poste, i candidati che saranno ritenuti idonei riceveranno una email da parte di “[email protected]” per svolgere un test di preselezione e ragionamento logico.

Assunzioni Poste Italiane in tutta Italia, si cercano postini e basta il diploma

Poi, una volta superato questo test, gli idonei saranno chiamati a svolgere una prova di idoneità alla guida del motomezzo su un 125 cc a pieno carico di posta e un colloquio orale. Gli idonei otterranno l’assunzione a tempo determinato per 3 o 4 mesi con uno stipendio netto di circa 1.200 Euro al mese. Le offerte lavoro per postini sono valide in tutta Italia, quindi la ricerca è aperta per tutte le province italiane.

Oltre alle assunzioni di postini, Poste cerca anche altre figure da assumere come Operatori di Sportello con lingua araba a Modena, ma anche Laureati In Ingegneria per opportunità in ambito Logistico a Milano, Torino, Bologna, Venezia, Roma e Pavia, così come figure di Figure di front- end a Bolzano e Consulenti finanziari in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,Piemonte, Lazio, Toscana, Liguria,e Sardegna. Ma ci sono anche opportunità per Consulenti finanziari mobili a Pavia Trento, Varese e Cuneo. E per le figure di Ingegneri esperti in ambito Real Estate a Milano, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Mestre, Napoli, Bologna e Genova. Per tutte queste posizioni ci si può ugualmente candidare alla pagina indicata su Poste.it.

Riassumendo