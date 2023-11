In La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale ha pubblicato un nuovo bando di concorso interno per 1.447 posti per vice sovrintendente della Polizia di Stato. Il bando è disponibile sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno (supplemento n. 1/44 del 7 novembre 2023). L’accesso al concorso è disponibile sul sito concorsionline.poliziadistato.it o in alternativa su doppiavela.poliziadistato.it. Se si sceglie la prima opzione occorre selezionare il riquadro Concorso Interno: in seguito si aprirà una nuova pagina dove occorre inserire il nome utente (PerID), la password e cliccare su Accedi.

Come presentare la domanda al bando di concorso interno per 1.447 vice sovrintendenti della Polizia di Stato

Dopo il primo accesso bisogna compilare la scheda anagrafica con i propri dati personali, inclusi i riferimenti al un documento d’identità valido. Fatto questo, è necessario premere sul pulsante Salva Anagrafica per memorizzare le informazioni appena riportate.

Al termine di questo passaggio preliminare, è possibile passare alla fase successiva, ossia la presentazione della domanda. Per prima cosa bisogna cliccare sulla voce del menu Presenta una Domanda e poi sul tasto Compila la domanda. Nella nuova pagina che si apre comparirà la scheda anagrafica completata in precedenza durante la registrazione: se i dati sono corretti premere sul tasto verde Conferma e prosegui.

Concorso Polizia di Stato per 1497 posti: bando per vice sovrintendente, requisiti

In seguito occorre mettere il segno di spunta accanto alle due voci che compaiono sotto la sezione Posti a concorso. Inoltre, se si è in possesso dell’attestato di bilinguismo, sotto Riserve posti bilinguismo aggiungere un segno di spunto alla voce “Dichiaro di voler partecipare ai posti riservati, ai candidati in possesso di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 luglio 1976, n. 752.

La fase successiva consiste prima nel confermare il possesso dei requisiti del concorso e poi nel compilare la scheda Stato di servizio.

Infine, non rimane che compilare le dichiarazioni finali e premere sul tasto Avanti per passare alla compilazione delle seguenti schede: Titoli, Titoli di Studio, Conoscenza della Lingua Inglese, Conoscenza delle Procedure e dei Sistemi Informatici, Superamento della Prova Selettiva in Precedenti Analoghi Concorsi.

E con questo è tutto: l’ultimo passaggio da compiere è premere sul pulsante Invia per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso interno. Subito dopo l’invio, il candidato riceverà una email di conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda.

