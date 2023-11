Chi sta cercando lavoro in questo periodo sarà felice di sapere che sono ancora attivi molti bandi di concorso pubblici. Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è arrivato al 7,6%. Sicuramente sono dati non troppo negativi rispetto a prima ma quello che più fa discutere da tempo, è quella sorta di minor interesse verso i posti di lavoro pubblici, che rispetto al passato hanno perso un pò di appeal. Anche se poi molto dipende dal tipo di concorso. Ma quali sono i bandi in scadenza a novembre 2023?

Concorsi pubblici: ecco i bandi per trovare lavoro che scadono a novembre 2023

Fino al 3 novembre, ad esempio, è ancora possibile candidarsi al concorso presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino che cerca 23 persone a tempo indeterminato per l’insegnamento.

Altri bandi che scadono a fine novembre e come candidarsi

L’Università Milano Bicocca, invece, sta cercando vari profili da assumere a contratto a tempo indeterminato. Si tratta di laureati e diplomati per 21 posti vacanti, che potranno inviare la candidatura fino al 16 novembre. Il 12 del mese, invece, scade il termine per candidarsi presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) di Pordenone, che assume infermieri che fanno parte delle categorie protette con contratto a tempo indeterminato.Anche iavevano bandito un concorso per Ispettori logistico gestionali, si tratta di 189 posti a cui possono accedere anche i diplomati. La domanda è aperta fino al 17 novembre. Anche l’Università Luigi Vanvitelli di Napoli sta cercando 16 ricercatori a tempo determinato in vari settori. In tal caso la scadenza è fissata al 19 novembre.Il 13 novembre scade ilper il reclutamento di 400 Magistrati ordinari, mentre il 17 novembre è il termine per il Concorso dell’Esercito per 6.200 posti per il reclutamento di VFI.

Uno dei concorsi più quotati per il mese di novembre è quello che interessa la Marina Militare, che sta cercando 1.750 Volontari in ferma prefissata iniziale.

Per candidarsi basta la licenza media mentre la domanda è aperta fino al 22 novembre. Anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha da poco aperto un bando di concorso pubblico per 298 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Per candidarsi è fondamentale possedere il titolo di studio adeguato e richiesto in base ai profili ricercati. Il concorso scade il 25 novembre.

Il 22 novembre, invece, scade il bando Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, per 39 posizioni a tempo determinato. Mentre il 23 novembre è il termine per candidarsi presso l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, che cerca 7 dirigenti medici specializzati in radiodiagnostica, con contratto a tempo indeterminato. Infine, il 25 novembre scade il termine per presentare la domanda presso l’Inail. La ricerca è rivolta a 38 Addetti specializzati ai servizi tecnico-sanitari presso diverse sedi in Italia. Ossia Tecnici ortopedici a tempo indeterminato.

Il mese di novembre, quindi, offre diverse opportunità per chi sta cercando lavoro e punta a una carriera in un ente pubblico o Ministero.

