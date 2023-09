Concorso Ministero degli Esteri per 1.200 posti: stipendi, requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro per chi sogna una carriera in un Ministero o si trova senza impiego in questo momento e vuole tentare la carta del concorso pubblico. Sta per uscire, infatti, il nuovo concorso del Ministero degli Esteri per 1.200 posti di lavoro. Nonostante il posto di lavoro publico non ha più l’appeal di un tempo, quando escono alcuni maxi concorsi arrivano sempre migliaia di candidature. Vediamo, di seguito, quali sono i requisiti necessari per candidarsi al bando che dovrebbe uscire prossimamente.

Concorso Ministero degli Esteri 2023, come candidarsi e stipendi

Il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale deve assumere nuovo personale e quindi molto presto pubblicherà uno o più bandi per 1.200 posti di lavoro di cui 600 per assistenti e 620 per funzionari. Si tratta, però di un numero che potrebbe anche aumentare. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, infatti, potrebbe bandire anche più di un concorso sia nel 2023 che nel 2024 per le nuove assunzioni.

I vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nell’Area degli assistenti e nell’Area dei funzionari in base al nuovo sistema di classificazione professionale avviato dal Ccnl 2019-2021.

Gli interessati dovranno inviare le domande in modalità telematica tramite la piattaforma inPA collegandosi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Servirà anche un indirizzo di posta elettronica certificata Pec o un domicilio digitale. I vincitori del concorso, riceveranno una retribuzione annua lorda di 23.501, 93 euro.

Concorso Ministero degli Esteri per 1.200 posti: requisiti

E veniamo ai requisiti. Per poter inviare la candidatura è necessario prima di tutto possedere i seguenti titoli di studio per candidarsi nella posizione di funzionario informatico:

Laurea triennale L8 Ingegneria dell’informazione

Laurea triennale L30 Scienze e tecnologie fisiche

Laurea triennale L31 Scienze e tecnologie informatiche

Laurea triennale L35 Scienze matematiche

O titoli equiparati

Oppure le seguenti lauree magistrali:

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria gestionale

Ingegneria dell’automazione

Ingegneria della sicurezza

Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

Fisica

Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

Informatica

Matematica

Sicurezza informatica

Tecniche e metodi per la società dell’informazione

titoli equiparati

Per la posizione di di ‘Funzionario amministrativo, contabile e consolare’, ‘Funzionario economico, finanziario e commerciale’, ‘Funzionario dell’area della promozione culturale’ vanno bene tutte le lauree mentre per candidarsi alla posizione di funzionario Architetto/Ingegnere servono i seguenti titoli:

LM 24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM 25 Ingegneria dell’automazione

LM26 Ingegneria della sicurezza

LM 27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM 28 Ingegneria elettrica

LM29 Ingegneria elettronica

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM 53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali

LM18 Ingegneria informatica

LM30 Ingegneria energetica e nucleare

LM31 Ingegneria gestionale

Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM21 Ingegneria biomedica

LM 22 Ingegneria chimica

LM23 Ingegneria civile

LM32 Ingegneria informatica

LM33 Ingegneria meccanica

LM34 Ingegneria navale

LM35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

Al momento non ci sono ancora delle date precise in merito all’uscita dei concorsi. Un primo bando potrebbe uscire già entro fine anno, un altro nel 2024 oppure potrebbero uscire tutti insieme. Gli interessati, insomma, possono tenersi aggiornati tramite il sito ufficiale del Ministro degli Esteri alla voce concorsi. Di recente, invece, è uscito il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate.

Riassumendo