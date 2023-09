Concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4.500 mila posti: le date delle prove

Sono arrivate migliaia di iscrizioni per il concorso dell’Agenzia delle Entrate per 4.500 funzionari per attività tributaria e addetti ai servizi di pubblicità immobiliare. Sicuramente, è uno dei bandi più importanti dell’anno per chi cerca lavoro nel pubblico impiego. Le stime parlano di 188mila domande arrivate mentre i posti sono 4.500 divisi in varie sedi. Questo significa che per ogni posto ci sono 40 persone candidate. Segno che i concorsi pubblici hanno di nuovo un certo appeal tra gli italiani, che di recente sembrano meno propensi al posto fisso. Un trend che, a quanto pare, non vale per i due bandi in oggetto. L’agenzia delle Entrate, intanto, ha anche pubblicato le date delle prove.

Quando si svolgeranno le prove per i due bandi

Queste si svolgeranno in più sedi su tutto il territorio dal 13 al 17 novembre e la distribuzione sarà effettuata guardando alla residenza. Il concorso dell’Agenzia delle Entrate, prevede due bandi, uno per 3.970 funzionari tributari e uno per 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare.

Quasi 190mila candidati

Come anticipato, le domande si sono chiuse a fine agosto e ora è tempo di pensare alle prove di esame. Si tratta di una prova scritta con dei quesiti a risposta multipla, che si svolgeranno dal 13 al 17 novembre. I candidati saranno distribuiti in base alla residenza, quindi le prove si svolgeranno in più sedi. Il prossimo 16 ottobre saranno comunicati gli indirizzi delle sedi di esame e le eventuali variazioni tramite avviso sul sito dell’Agenzia.

I posti migliori per i 3.970 funzionari tributari ma anche quelli per cui sono arrivate più richieste, sono la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali e la Direzione Regionale Lombardia, per cui sono disponibili rispettivamente 800 e 900 posti.

A seguire ci sono la Direzione Regionale Veneto con 680 posti di cui 50 alla SAM di Venezia, la Direzione Regionale Emilia-Romagna e la Direzione Regionale Piemonte Con 350 posti ognuna.

E ancora la Direzione Regionale Toscana con 330 posti, la Direzione Regionale Liguria con 150 posti, la Direzione Regionale Marche, Sardegne e Friuli Venezia Giulia con 80 posti ciascuna, la Direzione Regionale Abruzzo con 100 posti e la Direzione Provinciale di Bolzano, di Trento e dell’Umbria con 30 e 20 posti.

I candidati per i posti da funzionari tributari dovranno affrontare una prova scritta che verterà su alcune materie, tra cui elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità aziendale e diritto civile e commerciale.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4.500 mila posti: le date delle prove

Invece, i candidati funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare, dovranno affrontare la prova che verterà su diritto civile, diritto amministrativo, elementi di diritto processuale civile, elementi di diritto tributario e penale. In questo caso sono disponibili 80 posti presso la Direzione Regionale Lombardia, 12 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo, 5 posti presso la Direzione Regionale Basilicata, rispettivamente 14 e 31 in Campania ed Emilia Romagna, 50 in Lazio, 9 in Friuli-Venezia Giulia, 20 in Liguria, 16 nelle Marche, 50 in Piemonte, 31 in Puglia, 15 in Sardegna, 38 in Sicilia, 50 in Toscana, 1 in Molise, 9 in Umbria e 50 in Veneto.

Per ulteriori dettagli, è necessario attendere le prossime settimane mentre a novembre, come indicato, si svolgeranno le prove di esame decentrate.

