Concorso Agenzia entrate 2023 per 4.500 posti: i profili ricercati e quando scade il bando

Ancora maxi assunzioni previste in Italia, grazie al concorso dell’Agenzia delle Entrate che prevede la copertura di 4.500 posti. Chi sta cercando lavoro in questo periodo, quindi, ha la possibilità di partecipare a questo nuovo bando di concorso- anzi due per la precisione – dedicati proprio a giovani laureati. Come si legge in una nota ,infatti, l’Agenzia ha pubblicato due concorsi a tempo indeterminato per 3.970 funzionari da destinare alle attività tributarie e 530 ai servizi di pubblicità immobiliare. Si tratta di assunzioni in linea con il piano che prevede, entro il 20234, l’ampliamento dell’organico di 11mila unità.

Assunzioni Agenzia delle Entrate, i requisiti per candidarsi ai due bandi di concorso

In particolare, si richiedono 3.970 giovani laureati che dovranno svolgere delle attività ad alta specializzazione in materia fiscale. Si tratta di funzionari che dovranno operare nell’assistenza e consulenza ai contribuenti, attività di analisi sugli illeciti fiscali, erogazione dei servizi e attività legate al contenzioso.

Ma anche analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, contenzioso tributario e riscossione.Lecopriranno 900 posti in Lombardia, 800 posti fra Lazio e uffici centrali, 680 posti in Veneto, 350 posti in Emilia-Romagna e Piemonte, 330 posti in Toscana, 80 posti nelle Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, 100 posti in Abruzzo, 150 posti in Liguria, 20 posti in Umbria e 20 e 30 posti nelle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

Per potersi candidare, è necessario possedere una laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze economiche,Scienze dell’Economia e della gestione aziendale oppure un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio.

Cosa sapere

Il secondo bando, invece, è dedicato all’assunzione di 530 giovani laureati che dovranno operare nell’area dei servizi di pubblicità immobiliare, quindi i candidati si occuperanno di

assistenza e consulenza ai cittadini, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati.

cittadinanza italiana

idoneità fisica all’impiego

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva

godimento dei diritti politici e civili

assenza di condanne penali

non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Concorso Agenzia entrate 2023 per 4.500 posti: i profili ricercati e quando scade il bando

Di queste 530 figure, 86 saranno destinate in Lombardia, 50 ciascuno in Lazio, Veneto, Piemonte e Toscana. E ancora 31 in Puglia e Campania, 38 in Sicilia, 15 nelle Marche, 16 in Sardegna, 20 in Liguria. 9 in Umbria e Friuli Venezia Giulia, 14 in Calabria, 5 in Basilicata e 12 in Abruzzo. Per candidarsi è necessario possedere una laurea in Scienze dei servizi giuridici oppure di un diploma di laurea in Giurisprudenza.Per entrambi i bandi di concorso, oltre che il possesso della laurea servono anche:

Le domande per entrambi i concorsi si possono inviare entro le 23.59 del 26 agosto collegandosi al sito “inPA” (https://www.inpa.gov.it/). Successivamente saranno fornite tutte le informazioni sulla prova scritta. Anche se il test dovrebbe basarsi su dei quiz a risposta multipla su varie materie tra cui Diritto amministrativo, Elementi di diritto penale, Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta etc.

Dunque, anche agosto si rivela un mese favorevole per chi vuole iscriversi a qualche concorso pubblico o cercare lavoro in qualche grande azienda come Ferrovie dello Stato.

Riassumendo