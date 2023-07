Assunzioni Ferrovie dello Stato in Italia, nuove offerte lavoro con Trenitalia questa estate

Di questi tempi trovare lavoro non è facile, soprattutto durante i mesi estivi, quando vanno perlopiù i lavori stagionali, molto richiesti da molti settori. E mentre si discute del salario minimo, arrivano nuove proposte di lavoro da parte di una nota azienda italiana. Parliamo di Ferrovie dello Stato. In questi ultimi giorni Trenitalia ha aperto nuove posizioni lavorative con sede di lavoro in varie città italiane. Ciascuna delle tre posizioni richiede il titolo di laurea e la conoscenza della lingua inglese. Di seguito tutto quello che c’è da sapere su ogni profilo ricercato dalla società Trenitalia.

Nuove posizioni lavorative di Trenitalia: le domande scadono a fine mese

Ecco tutte le posizioni aperte per le quali è possibile inviare la propria candidatura entro il 31 luglio:

Legal Support Assistant (presso la sede di lavoro a Roma): per chi si candida alla posizione di Legal Support Assistant è richiesta una laurea triennale in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale o in Scienze Economiche.

Si cerca anche Ingegnere di Manutenzione Junior

In aggiunta a ciò, è gradita la conoscenza base degli elementi di diritto processuale. Il candidato ideale deve anche avere una conoscenza intermedia dell’inglese e avanzata sia del sistema operativo Windows che del pacchetto Office. Costituiscono infine titolo preferenziale un’esperienza in Direzioni Affari Legali oppure Studi Legali. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino a lunedì 31 luglio 2023.

Ingegnere di Manutenzione Junior (presso la sede di lavoro ad Alessandria): le persone che presentano domanda per candidarsi alla posizione di Ingegnere di Manutenzione Junior in Trenitalia devono possedere la laurea magistrale in una delle seguenti discipline: Ingegneria dei Trasporti, Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrica o Ingegneria della Sicurezza.

Inoltre è gradita la conoscenza a livello intermedio della lingua inglese, un’ottima conoscenza del pacchetto Office, nonché di statistica e probabilità, ed elettrotecnica e meccanica. Anche in questo caso la data di scadenza ultima per le candidature è fissata al prossimo 31 luglio.

Programmatore Turni Mezzi/Equipaggi Junior (presso la sede di lavoro di Roma): i requisiti indispensabili per candidarsi alla posizione di Programmatore Turni Mezzi/Equipaggi Junior sono in primis una laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Economia, Fisica, Matematica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrica o Ingegneria dei Trasporti. Rappresentano inoltre un ottimo punto di partenza l’ottima conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, per la quale è richiesto almeno il livello B2. Si può presentare la propria candidatura fino a domenica 30 luglio.

Assunzioni Ferrovie dello Stato in tutta Italia, nuove offerte lavoro con Trenitalia questa estate

E’ innegabile che quando Ferrovie dello Stato apre a nuove posizioni di lavoro, fioccano moltissime domande. Si tratta di una realtà molto nota e riuscire ad entrare in FS rappresenta certamente un porto sicuro per chi non disdegna il cosiddetto posto di lavoro certo.

Riassumendo

– Trenitalia ha aperto nuove posizioni lavorative in quest’ultima parte del mese di luglio.

– Le figure richieste sono Legal Support Assistant, Ingegnere di Manutenzione Junior e Programmatore Turni Mezzi/Equipaggi Junior.

– Le sedi di lavoro sono presso Roma (Legal Support Assistant e Programmatore Turni Mezzi/Equipaggi Junior) e Alessandria (Ingegnere di Manutenzione Junior).

– La data di scadenza ultima della presentazione delle domande è fissata a domenica 30 e lunedì 31 luglio.

– Prima di inoltrare la domanda, è importante verificare di rispettare i requisiti.