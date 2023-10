Maxi Concorso INPS per diplomati a tempo indeterminato: ecco tutto quello che c’è da sapere

È in arrivo il bando del concorso INPS per 585 diplomati. I vincitori verranno assunti con contratto a tempo indeterminato in area B. Tutto pronto quindi per la pubblicazione del bando, la cui uscita era attesa già per quest’anno, salvo poi slittare a quello prossimo come comunicato dall’Inps attraverso una nota sui social. Il nuovo concorso dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il 2023-2025. Come accennato nel titolo e ad inizio articolo, il numero di posti disponibili è pari a 585 unità di personale di area B.

Requisiti concorso INPS per 585 diplomati

Di seguito tutte le informazioni più importanti da conoscere sul bando.

Per partecipare al concorso INPS che prevede 585 nuove assunzioni è sufficiente come titolo di studio il diploma di maturità, indipendentemente dalla scuola frequentata (che sia il liceo o un istituto tecnico). Ciò ovviamente non toglie che al concorso possano partecipare anche i laureati, anzi: chi è in possesso di un titolo di laurea ottiene infatti un punteggio aggiuntivo. Inoltre non vi sono vincoli di età, a patto naturalmente di essere maggiorenni.

Come si svolge

Il concorso INPS che prevede l’assunzione di 585 nuovi dipendenti è per titoli ed esami. I candidati dovranno affrontare una o più prove d’esame, insieme a un’eventuale preselezione (che verrà attivata in base al numero di domande di partecipazione. La prova preselettiva consiste in un quiz a risposta multipla, la prova scritta e quella orale vertono invece sulle materie d’esame. Inoltre verrà valutata per ciascun candidato la conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Stipendio personale INPS categoria B

Il personale dell’INPS che appartiene alla categoria B percepisce uno stipendio da 1.700 a 1.900 euro lordi al mese. La retribuzione è stabilita dal nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, il quale prevede i seguenti stipendi annui: 19.951,14 euro per il personale di area B1, 21.217,62 euro per il personale di area B2, 22.530,57 euro per il personale di area B3.

Occorre inoltre specificare che a questo si devono aggiungere tredicesima ed eventuali indennità.

In questo periodo storico in cui abbondano i concorsi pubblici, chi vuole cercare lavoro o cambiarlo o fare un salto di qualità nella propria carriera, può approfittare del nuovo bando di concorso per diplomati. Un altro bando da aspettare al più presto, è il concorso per l’ufficio del processo, che dovrebbe uscire entro fine anno.

Riassumendo

– Uscirà nel 2024 il bando di concorso INPS per 585 diplomati.

– I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e inquadrati nel personale INPS di area B.

– Per prendere parte al nuovo concorso INPS occorre essere in possesso di regolare diploma e avere almeno 18 anni.

– Il concorso si compone di una prova scritta e una orale. In base al numero di domande di partecipazione, è prevista anche una prova preselettiva.

– Lo stipendio del personale INPS appartenente alla categoria B va da 1.700 a 1.900 euro lordi al mese.