Concorso Guardia di Finanza 2023 per 1.673 posti: scadenza e requisiti del bando

Il mondo del lavoro sta cambiando ma alcuni concorsi pubblici mantengono intatto il loro fascino. Arrivano nuovi maxi concorsi per chi vuole avviare una carriera nella Guardia di Finanza. Il nuovo bando prevede l’assunzione per 1.673 Allievi Finanzieri ed è aperto anche ai civili. Vediamo come candidarsi e tutte le specifiche per inviare la candidatura.

Il nuovo concorso della guardia di finanza per migliaia di posti è uno dei più attesi, in quanto per inviare la candidatura basta solo il diploma.

Concorso Guardia di Finanza 2023 per 1.673 posti

Dei 1.673 posti messi a concorso 1.461 fanno parte del contingente ordinario di cui:

171 per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”

33 per la specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”

1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui 880 volontari in ferma prefissata delle Forze armate e 377 per gli altri cittadini italiani.

212 posti sono invece riservati al contingente mare di cui:

148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui 74 per la specializzazione “Nocchiere”

42 per la specializzazione “Motorista navale”;

31 per la specializzazione “Operatore di sistema”.

Ci sono poi 64 posti per gli altri cittadini italiani di cui:

32 per la specializzazione “Nocchiere”

18 per la specializzazione “Motorista navale”

14 per la specializzazione “Operatore di sistema”

Gli interessati al bando di concorso della Guardia di Finanza sono invitati a leggere tutte le disposizioni al link indicato, ricordando che è possibile candidarsi solo per un contingente e che la procedura va fatta solo online usando lo Spid o Cie. E’ anche necessario avere la carta d’identità elettronica.

Requisiti per inviare la candidatura

Chi può candidarsi per questo concorso? Come anticipato, basta solo il diploma di scuola superiore ma servono anche altri requisiti, tra cui:

avere almeno 18 anni di età e non aver superato 26 anni se si concorre per i posti riservati ai volontari delle Forze armate o 24 anni per i posti riservati agli altri cittadini italiani.

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

assenza di condanne penali

non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza.

Scadenza e info sulle prove

Gli interessati possono inviare la candidatura entro il 21 ottobre. In seguito è prevista una prova di preselezione che consiste in 90 domande a risposta multipla su vari temi, tra cui abilità logico matematiche, conoscenza della lingua italiana, storia, geografia, etc. Sono anche previste delle prove di efficienza fisica, attitudinale e psicofisica. Saranno anche valutati i titoli e in più è fondamentale l’accertamento dell’idoneità al conseguimento della specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego e Tecnico di Soccorso Alpino per i candidati che si iscrivono per quedte posizioni. La prova di preselezione dovrebbe svolgersi dal 6 novembre. Alla fine delle prove saranno scelti i 1.673 candidati che entreranno a far parte della Guardia di finanza come allievi.

Per chi sogna una carriera nella Guardia di Finanza, questo concorso è un’occasione davvero irrinunciabile, un pò come il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate 2023.

