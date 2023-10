Vincere un milione di dollari per avvistare ufo. Detta così potrebbe sembrare una cosa piuttosto insolita – o quanto meno molto poco probabile. In realtà, Amazon, il noto colosso dell’e-commerce, ha pensato proprio a un concorso chiamato “Ring’s Million Dollar Search for Extraterrestrials“, che permette di vincere un milione di dollari a chi fa avvistamenti alieni e chiaramente li filma. Ma come funziona questo concorso di Amazon così insolito ma anche promettente?

Prima di tutto, bisogna avere un campanello Amazon Ring e poi andare a caccia di fenomeni paranormali – o meglio – notare che proprio davanti alla porta di casa non si osservino forme di vita extraterrestri.

“con i nuovi avvistamenti e le prove che dimostrano l’esistenza di forme di vita oltre l’atmosfera terrestre, c’è la possibilità che l’attività extraterrestre possa verificarsi proprio fuori dalla porta di casa.”

Concorso Amazon: 1 milione di euro a chi filma Ufo e alieni con il citofono

Come ha spiegato Amazon:

Una volta che gli utenti scovano la presenza di un ufo o di forme di vita extra terrestri, dovranno inviare la clip da Ring ad Amazon e il filmato sarà analizzato dagli esperti spaziali. Se il filmato rispetta i criteri di prova scientifica di una forma di vita extraterrestre, allora il fortunato vincerà il premio in denaro. In palio c’è anche un premio più piccolo per chi sarà in grado di creare un filmato fake. Fino al 3 novembre, Amazon ha messo in palio anche un altro premio in denaro minore, un buono regalo da 500 dollari, per chi riuscirà a creare un filmato creativo con “ costumi, accessori, trucchi, oggetti di scena o altri mezzi artificiali extraterrestri “.

Come funziona

Insomma, uno o più fortunati, potrebbero vincere fino a un milione di euro se riusciranno a filmare un ufo o un alieno. Certo, l’impresa non è proprio facile.

L’iniziativa, poi, non è stata fatta a caso. Quella di Amazon potrebbe essere una strategia pubblicitaria legata a un nuovo interesse verso gli Ufo. Come scrive Fanpage, infatti, non molto tempo fa, l’ufologo Jaime Maussan ha presentato al Congresso dell’Unione in Messico, due corpi non umani fake. Gli Usa hanno poi creato l’All-domain Anomaly Resolution Office”, un dipartimento per analizzare gli avvistamenti vicino a navi militari. Il concorso, quindi, non sembra fatto a caso, senza dimenticare che tra qualche settimana si svolgeranno anche i festeggiamenti di Halloween.

Per quanto riguarda Amazon Ring, invece, si tratta di un sistema pensato per ottimizzare le consegne. Se ci troviamo fuori casa, tramite l’app è possibile aprire cancelli e porte e quindi permettere al fattorino di lasciare il pacco davanti alla porta. Sull’App si possono creare anche delle chiavi temporanee.

In merito concorso in oggetto, il contest è rivolto solo a chi è residente negli Stati Uniti. Le iscrizioni dovrebbero riaprire proprio da oggi, giovedì 12 ottobre. L’iniziativa non è valida in Italia, dove l’interesse per gli ufo non è così grande come negli Stati Uniti, ma sarà curioso sapere se davvero qualcuno riuscirà a vincere 1 milione di dollari.

In Francia, intanto, si parla ancora della tassa sui libri di Amazon che ha imposto il governo francese.

