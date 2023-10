Stabilità lavorativa e stipendi competitivi: ecco perché in molti vorrebbero poter vincere il concorso per lavorare all’Agenzia delle Entrate. Essere impiegati per un’agenzia governativa, come quella indicata, infatti, spesso offre una maggiore sicurezza lavorativa rispetto ad alcuni settori privati. I posti di lavoro nel settore pubblico, infatti, sono generalmente meno suscettibili alle fluttuazioni economiche e ai rischi di licenziamento. In più, in alcuni casi, i salari offerti possono rivelarsi più competitivi rispetto a quelli del privato. Ciò, unito alla stabilità lavorativa, rende quindi tali concorsi molto desiderabili.

Ma quali sono le date precise in cui esso si svolgerà, quali le materie d’esame, quali documenti bisognerà portare con sé e soprattutto quali saranno le sedi?

Le materie d’esame

La prima prova del concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4500 posti sarà scritta. Essa consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla che dovranno accertare la conoscenza in determinate materie.

Parliamo del diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta, di quello civile e commerciale nonché del diritto amministrativo. Inoltre si dovrà conoscere la contabilità aziendale e ancora si dovranno avere conoscenze di elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate inerente al concorso si legge che ogni candidato dovrà portare con sé, ai fini della partecipazione della prova, alcuni documenti.

In primis la nota di partecipazione alla prova scritta allegata alla e-mail inviata all’indirizzo [email protected]. Essa per ciascun candidato infatti, contiene i dati anagrafici, la sede di svolgimento e l’orario della prova. Inoltre servirà il documento di riconoscimento in corso di validità più il codice fiscale.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4500 posti: ecco materie d’esame, date, sedi e cosa portare con sé

La prova scritta del concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 3970 funzionari da destinare all’attività tributaria, come si legge sulla pagina ufficiale, si terrà dal 22 al 24 novembre.

Grazie a essa verranno selezionati 4500 candidati che entreranno a far parte del personale dell’ente governativo. Al termine delle prove, più nel dettaglio, saranno selezionati (come detto) 3970 funzionari a tempo determinato nell’ambito tributario e 530 per quello inerente alla pubblicità immobiliare.

Le sedi assegnate in base alla residenza, infine, sono le seguenti (l’ordine è quello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate):

1. Parco Esposizione Novegro, Via Novegro snc, 20054 SEGRATE (MI) per chi ha dichiarato la residenza in Valle d’Aosta, Trentino, Piemonte, Liguria e Lombardia

2. Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 ROMA (RM) per coloro che hanno dichiarato residenza nel Lazio, Umbria o stato estero

3. Dromedian Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35, 66100 CHIETI (CH) per chi ha dichiarato residenza in Abruzzo o Molise

4. Lecce Fiere, Piazza Palio snc, 73100 LECCE (LE) per i candidati che hanno dichiarato la residenza in Puglia

5. (SEDE 1) Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara snc, 87036 RENDE (CS) per chi ha dichiarato la residenza in Calabria. La SEDE 2 è Padiglione Luc Mar, Via Amundsen, 87036 RENDE (CS)

6. Promocamera, Via Predda Niedda, 18, 07100 SASSARI (SS) per chi ha dichiarato la residenza in Sardegna

7. Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico snc, 95121 CATANIA (CT) per chi ha dichiarato la residenza in Sicilia. Esattamente nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina

8. Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 SIRACUSA (SR) sempre per chi ha dichiarato la residenza in Sicilia. Però nelle province di Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Riassumendo…

1. A breve ci sarà il concorso dell’Agenzia delle Entrate 2023

2. Esso prevede il reclutamento di 4500 unità

3. Sono state rese note le sedi divise in base alla residenza dichiarata.

[email protected]