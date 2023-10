Ottobre non è solo sinonimo di autunno ma anche di opportunità. O almeno è quanto si evince dalla cospicua mole di concorsi pubblici che scadono nel corso dei prossimi giorni. Tra questi si segnalano anche i bandi pubblici dell’Inail, del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In alcuni casi è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado. Anche se le notizie inerenti il mondo del lavoro spesso parlano di una perdita di appeal dei concorsi, alcuni non hanno affatto perso il loro fascino.

Migliori concorsi pubblici in scadenza a ottobre 2023

Ecco una selezione dei migliori concorsi pubblici che scadono nel corso di questo mese.

Il giorno 9 ottobre scade il bando di concorso indetto dalla Camera di Commercio di Roma per 38 nuove figure di assistente ai servizi amministrativi e di supporto. Il contratto offerto è a tempo indeterminato.

Il prossimo 10 ottobre scade il concorso dell’Inail per l’assunzione di 9 impiegati e operai da assumere a tempo indeterminato.

La sede di lavoro è presso la Tipografia di Milano dell’Inail.

Un’altra data da segnare in rosso è il giorno 11 ottobre, data di scadenza del concorsi pubblici indetti dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per l’assunzione di 7 nuovi collaboratori. Per diversi ambiti è sufficiente il diploma.

Il 12 ottobre è il termine ultimo per l’invio della domanda di ammissione al concorso della Camera dei Deputati per l’assunzione di 10 addetti al reparto impianti e interventi elettrici. I candidati devono essere in possesso del diploma di istituto professionale o tecnico.

La settimana seguente, il giorno 19 ottobre, scade invece il bando di selezione pubblica indetto dal Ministero dell’Interno per conferire 217 incarichi di collaborazione.

Concorsi pubblici in scadenza a ottobre 2023: quante opportunità questo mese con 3 mila posti

Si tratta di posti presso gli uffici di Commissione Nazionale per il diritto di asilo e del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Il compenso annuo lordo può raggiungere fino a 42.500 euro lordi.

Nello stesso giorno scade il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione al concorso pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’assunzione di 9 nuove figure come addetti ai servizi interni. La selezione è riservata a persone disabili in possesso della licenza media. Ricordiamo, invece, che molto presto dovrebbero arrivare tutte le notizie sul concorso per l’ufficio del processo.

