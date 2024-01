Al via i nuovi bandi per i concorsi pubblici 2024. Solo per i ministeri si parla di ben 1100 posti disponibili. Dai funzionari del Ministero della Difesa agli Affari Interni, passando per il dicastero della Cultura e altro ancora. La Pubblica Amministrazione si appresta a fare incetta di assunzioni per l’anno appena iniziato. Ma come presentare domanda e partecipare alla selezione?

Occhio ai bandi

I due portali di riferimento sono inPA e Fomez. Da questi due siti è infatti possibile prendere visione dei bandi.

Ma vediamo quali sono i requisiti da sodisfare e come presentare domanda prima della scadenza. Per quanto riguarda il Concorso Funzionari del Ministero della Difesa, si cercano 267 unità da assumere a tempo pieno e con contratto indeterminato. L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format disul Portale “inPA”. E la scadenza? Il termine ultimo è fissato per il 29 gennaio prossimo alle 23:59.

Un altro importante concorso pubblico disponibile è quello relativo alle assunzioni di personale da inquadrare all’interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti. Saranno in tutto reclutate 381 unità. Le modalità per presentare domanda sono le stesse sopra indicate, ossia esclusivamente per via telematica. La scadenza per presentare domanda in questo caso però è fissata per il 26 gennaio prossimo alle 23:59.

Due bandi per il Ministero dell’agricoltura. Il primo concorso prevede il reclutamento di 88 unità da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’Area Assistenti. Il secondo concorso invece è rivolto a 374 nuovi candidati con contratto full time a tempo indeterminato (per un totale quindi di 462 posti disponibili). Le modalità di partecipazione rimangono invariate, la scadenza invece è fissata per il 27 gennaio alle 23:59.

Concorsi pubblici 2024

Se il 2023 si è chiuso con nuove opportunità lavorative, visti i 35 mila posti disponibili per trovare lavoro a Natale, anche questo 2024 sembra aprirsi nel migliore dei modi per chi è in cerca di occupazione professionale.

Dopo aver visto quali sono i concorsi pubblici disponibili in questo mese di gennaio, completiamo l’opera con un ultimo appuntamento particolarmente imporrante, dato il numero di unità richieste. Stiamo parlando del bando presentato per la Regione Calabria, la quale prevede l’assunzione di 54 nuove unità relative a personale non dirigenziale, con contratto a tempo pieno e indeterminato da inserire nei ruoli della Giunta dellanell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione. Gli interessati dovranno ancora una volta presentare la propria domanda per via telematica.

Nello specifico, l’autenticazione sul portale inPA dovrà effettuarsi tramite gli strumenti attualmente a disposizione del cittadino (SPID/CIE/CNS/eIDAS). Se si tratta del primo accesso, l’utente dovrà quindi registrarsi utilizzando uno dei metodi appena citato, infine potrà procedere alla compilazione del format di candidatura. Per quanto riguarda il concorso pubblico della regione Calabria, la scadenza è fissata per il 26 gennaio 2024 alle 23:59. Naturalmente, per avere tutte le informazioni relative ai vari bandi disponibili, vi consigliamo di collegarvi al portale ufficiale inPA, così da prendere visione di tutte le specifiche dettagliate e le posizioni aperte.

I punti più importanti…

sono complessivamente 1100 i posti disponibili per le nuove assunzioni previste dai concorsi pubblici in atto a gennaio 2024;

381 posti all’interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

267 unità nel Ministero della Difesa e 462 nel Ministero dell’Agricoltura;

la partecipazione alla domanda deve essere presentata per via telematica collegandosi e autenticandosi al portale inPA;

da segnalare anche il concorso per la Regione Calabria, 55 nuove assunzioni da inserire nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione.