I concorsi pubblici sono sempre molto apprezzati da chi vuole trovare un posto fisso, soprattutto quelli che arrivano da grandi enti. Proprio come i bandi Inps, che entro il 2024 deve assumere più di 10mila persone.

Si tratta di concorsi pubblici destinati a diplomati e laureati per un totale di circa 10mila inserimenti. Dallo scorso anno, l’Inps sta portando avanti un piano di assunzione molto importante che dovrebbe portare a un aumento dell’organico. Entro fine anno, dovrebbero arrivare 6.600 posti di lavoro a tempo indeterminato da effettuare tramite le graduatorie di concorsi già fatti e altri bandi nuovi.

Concorsi Inps 2023 per diplomati e laureati: in arrivo 10mila posti di lavoro

Il Dpcm per le assunzioni nella PA del 12 giugno, inoltre, ha autorizzato l’Inps ad assumere 3.434 unità di personale di cui 1.136 tramite nuovi concorsi. Il piano triennale parla di 13mila inserimenti tra il 2022 e il 2024. Va anche detto che l’Inps ha sbloccato anche le graduatorie per 4.300 assunzioni.

751 unità di area C, posizione economica C1 consulenti protezione sociale

3 dirigenti di I fascia

47 medici della prima fascia funzionale

12 medici della seconda fascia funzionale

10 professionisti legali di primo livello

20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale

645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1

5 professionisti tecnico-edilizi di I livello

3 professionisti statistico-attuariali di primo livello

585 unità da inquadrare in area B

385 posti per personale di Area C da impiegare per la gestione dell’assegno unico e universale per i figli

64 unità da inquadrare in posizione economica B1.

Il prossimo bando Inps sarà quello per 585 diplomati entro fine anno

Lo scopo è garantire il turn over del personale, ma anche far fronte alle innovazioni. Di recente avevamo visto, invece, il maxi concorso dell’Agenzia delle Entrate. Entro la fine dell’anno, intanto, dovrebbe arrivare ile quello per 385 posti per il personale da impiegare per la gestione dell’assegno unico. Guardando al piano assunzione Inps, nel 2023 saranno reclutati:

Il prossimo bando Inps a essere pubblicato, sarà quello per 585 diplomati, per cui si richiede solo il possesso del diploma. Chiaramente al concorso potranno partecipare anche i laureati, che avranno un punteggio in più. Per candidarsi, quindi, basta possedere il diploma ed essere maggiorenni. Non è previsto un limite di età. Dopo la candidatura, da quello che si sa al momento, sono previste delle prove di esame, una possibile prova preselettiva, una prova scritta e una orale. Ma non è ancora chiaro; infatti potrebbe esserci solo una prova scritta dopo la prova preselettiva. Le prove, inoltre, potranno svolgersi presso sedi decentrate. Non c’è ancora una data precisa,ma questo bando dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Come anticipato si tratta di assunzioni con contratto a tempo indeterminato e inquadramento in area B. Notizie aggiuntive arriveranno prossimamente. Intanto, ci può tenere informati anche collegandosi al sito dell’Inps.

