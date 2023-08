Concerti più costosi della storia, al primo posto una band culto

Quali sono stati i concerti più costosi della storia? Ce lo svela questa speciale classifica che prende in esame il costo dei biglietti per assistere ai live dei grandi del rock e non solo. Scopriamo insieme quali sono stati gli eventi musicali che hanno incassato di più nel mondo.

Band leggendarie e artisti indimenticabili

Sono tante le band che hanno fatto la storia della musica. Come non iniziare dal Beatles. I quattro di Liverpool sono ancora oggi considerati i più grandi geni nella storia del rock. Le loro canzoni sono ormai immortali e vivranno per sempre nel cuore degli appassionati, nella speranza che anche le generazioni future possano apprezzarli come meritano. I fan four non sono però le uniche leggende della musica pop mondiale. Oggi si fa un gran parlare dei Maneskin, e da italiani potremmo anche esserne felici. Ma la storia della musica è fatta di gruppi mitici che non possono che storcere il naso davanti al successo delle nuove band, lontane anni luce dalla grandezza di quel rock. Detto ciò, concentriamoci ora su quello che è l’analisi relativa ai concerti più costosi della storia, ossia i live dove si è dovuto sborsare un prezzo davvero alto per assistere.

La classifica in questione si concentra sulla top ten, ossia le dieci posizioni principali. Vediamo subito di quali si tratta prima di poterci poi concentrare sul podio finale:

10 John Mayer

9 One Direction

8 Beyoncé

7 The Rolling Stones, per il loro 50 & Counting Tour

6 The Weeknd

5 Lady Gaga

4 Justin Bieber

Dalla decima alla quarta posizione troviamo quindi sostanzialmente tutti gruppi e artisti recenti, a parte i leggendari Rolling Stones che, proprio per il 50esimo anno di attività, registrarono il tutto esaurito con biglietti che costavano davvero tanto. Ci sono poi i One Direction, gruppo pop che fino a una decina di anni fa andava per la maggiore, per poi sparire completamente. Stesso discorso dicasi per Justin Biebier, altro cantante che ha avuto un boom clamoroso alcuni anni fa, ma ora fa parlare più che altro per notizie di cronaca (non solo rosa). Discorso diverso invece per Lady Gaga in quinta posizione.

Concerti più costosi, il podio

L’artista è oggi paragonata a Madonna e gode di una grande fama, anche grazie alle sue performance cinematografiche e seriali in tv.

Ed eccoci finalmente giunti al top del top, le tre posizioni di vertice dei concerti più costosi della storia. Stiamo parlando di veri e propri mostri sacri della musica, almeno per quanto riguarda proprio i primi due posti. Al terzo posto abbiamo infatti un altro gruppo di cui si sono perse un po’ le tracce negli ultimi anni, ovvero i Maroon 5. La band fece il botto di incassi con il concerto dal tour Hard Rock, live in Sacramento. Al secondo posto abbiamo invece sua maestà Elton John. Stiamo parlando del live d’addio denominato Farewell Yellow Brick Road Tour. Il biglietto più economico costava 1000 euro, ma nel tour americano arrivò a costare 4500 euro. Infine, ecco la prima posizione, occupata dai Led Zeppelin per la loro Reunion (ovviamente senza il già decaduto batterista Bonham) nel 2007. Il costo iniziale del ticket per i 20 mila posti disponibili era di 250 dollari, ma alcuni lo pagarono ben 14 mila dollari. Una cifra mostre che fa di questo live il più costoso nella storia della musica.

Riassumendo…