Biglietti del cinema, in quali paesi costano di più nel mondo?

La tanto bistrattata Italia, con tasse sempre in aumento e problemi burocratici a non finire, ha anche i suoi pregi, pure dal punto di vista economico. Quanto costano i biglietti del cinema negli altri paesi? Se vi lamentate dei prezzi italiani, allora meglio dare un’occhiata a questa lista, visto che in fondo il nostro paese mantiene ancora costi sostanzialmente alla portata di tutti.

Le sale cinematografiche in Italia

La distribuzione dei film nel nostro paese spesso lascia molto a desiderare. Si dà ampio spazio ai Blockbuster, mentre sono pochi gli esercenti che si rivolgono anche a una platea dal palato fino proponendo film d’autore. Non parliamo poi delle pellicole underground, che spesso non arrivano proprio nel nostro paese, se non quando sono diventati cult all’estero. In questo caso si opta spesso direttamente per l’home video, magari su qualche piattaforma streaming o per il mercato dei blue-ray.

Ci sono poi casi in cui il film arriva in colpevole ritardo, come ad esempio nel caso di Everything Everywhere All at Once , il quale è arrivato nelle nostre sale ben 7 mesi dopo l’uscita, e solo perché ha trionfato agli ultimi oscar.

Ad ogni modo, i prezzi nel nostro paese sono sostanzialmente accessibili a tutti. I biglietti dei cinema nostrani hanno diversi tariffari a seconda dei giorni. Nei weekend solitamente costano tra i 7 e gli 8 euro, stessa cosa per i debutti. Il prezzo pieno viene invece scavalcato nei giorni infrasettimanali, con biglietti che vanno solitamente dai 3 ai 5 euro. Per un film in 3D invece si deve sborsare sempre intorno ai 10 euro. Insomma, ce n’è per tutte le tasche. Ma come funziona invece nel resto del mondo?

Biglietti del cinema, dove costano di più?

I due paesi più costosi in cui vedere le i film sono la nazione delle isole arabe del Bahrain e la Svizzera. Nel primo caso il costo è di ben 17,48 dollari, mentre nel secondo si arriva a 16,80 dollari. Si tratta di cifre davvero alte, ma che evidentemente i cittadini possono permettersi. C’è inoltre da dire che questi due paesi non hanno importanti industrie cinematografiche, con una distribuzione davvero risicata. Ad esempio nel 2009 in Bahrain si contavano appena 44 sale. Anche le nazioni scandinave di Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia hanno prezzi simili. In questo caso sono le imposte a far lievitare i prezzi dei biglietti, visto che arrivano anche al 25%.

Discorso opposto invece per il Nord America. Naturalmente, gli Stati Uniti hanno costruito una parte della propria fortuna proprio con questa forma d’arte, quindi è naturale che i costi siano più bassi e il fenomeno sia enormemente pop. In questo caso comunque i costi non si differenziano molto dai nostri, visto che il prezzo è solitamente intorno agli 8 dollari. Di grande rispetto anche la produzione asiatica, con Cina e Giappone che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto per numeri di film prodotti. Ciò però non sembra tangere più di tanto gli esercenti nipponici, visto che i loro prezzi sono parecchio alti, circa 12 dollari e mezzo.

1 Bahrain $ 17.48

2 Svizzera $ 16.80

3 Norvegia $ 15.79

4 Svezia $ 15.22

5 Australia $ 12.95

6 Finlandia $ 12.80

7 Giappone $ 12.77

8 Danimarca $ 11.35

9 Emirati Arabi Uniti $ 11.27

10 Austria $ 10.90

11 Regno Unito $ 10.90

12 Olanda $ 10.75

13 Germania $ 10.71

14 Qatar $ 10.67

15 Cipro $ 10.30

16 Nuova Zelanda $ 9.91

17 Lussemburgo $ 9.70

18 Irlanda $ 9.31

19 Belgio $ 9.29

20 Israele $ 8.98

21 Islanda $ 8.92

22 Francia $ 8.57

23 Grecia $ 8.55

24 Spagna $ 8.54

25 Italia $ 8.43

26 Hong Kong $ 8.41

27 Stati Uniti $ 8.13

28 Canada $ 8.10

29 Libano $ 7.97

30 Venezuela $ 7.80

Riassumendo…