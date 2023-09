Affidabilità del viaggio, minore stress e sicurezza: ecco perché si cercano le compagnie aeree con meno disservizi. Questi ultimi, infatti, possono causare inconvenienti significativi, come la perdita di connessioni aeree, il ritardo nelle pianificazioni e la necessità di riprogrammare i piani di viaggio. Le persone cercano, quindi, compagnie aeree affidabili per ridurre al minimo tali inconvenienti.

In aiuto di costoro arriva un’analisi di ItaliaRimborso che ha studiato gli inconvenienti che hanno subito i passeggeri nel nostro paese a luglio-agosto scorsi. Ciò, in attesa del report annuale che analizza i disservizi aerei per voli in ritardo/cancellati secondo la normativa europea 261/2004.

Risparmiare tempo e denaro

Skytrax ha stilato la lista delle migliori compagnie aeree low cost 2023 d’Europa che vede al comando Volotea. ItaliaRimborso, invece, ha effettuato uno studio su quelle che hanno causato meno disservizi ai passeggeri. Sapere quali sono queste ultime, per molti, significa risparmiare tempo e denaro.

I ritardi e le cancellazioni dei voli, infatti, possono portare a costi aggiuntivi come alloggio, cibo o persino biglietti aerei sostitutivi.

ItaliaRimborso, la piattaforma che aiuta i viaggiatori a ottenere il rimborso dei voli aerei, è giunta quindi proprio in aiuto di questi ultimi. Ha effettuato, infatti, uno studio sui voli cancellati e in ritardo degli ultimi due mesi. Parliamo di luglio e agosto, che come si sa sono i più caldi in quanto la maggior parte degli italiani parte proprio in tale periodo.

L’indagine effettuata ha però escluso le circostanze straordinarie che hanno colpito l’aeroporto di Catania per colpa dell’incendio.

Compagnie aeree con meno disservizi 2023: ecco lo studio di ItaliaRimborso

Dall’ultimo report di ItaliaRimborso si evince che il 67,5% dei disservizi aerei riscontrati (nelle due ultime mensilità ovvero luglio e agosto) riguarda il ritardo dei voli di tre ore.

Ciò, rispetto all’orario previsto per l’atterraggio e quindi risarcibile con un rimborso di 250, 400 o 600 euro per passeggero.

Nel periodo indicato, comunica l’associazione, si è assistito a un boom di ritardi superiore a quelli del 2022 in quanto il dato in quest’ultimo periodo si fermava al 54%. Le cancellazioni, secondo lo studio, invece, sono diminuite: dal 43,7% del 2022 (considerando sempre il medesimo arco temporale) al 32,5% dei mesi indicati.

Ebbene, dall’analisi emerge che tra le compagnie aeree quella che ha prodotto meno disservizi (0,5%) e l’AeroItalia. Si tratta di un dato molto positivo in quanto al suo esordio, avvenuto l’estate scorsa, il suo indice era uguale al 2,8%. Tale vettore, quindi, è diventato per i passeggeri tra i più affidabili del momento.

Per quanto concerne la lista delle compagnie con disservizi aerei tra luglio e agosto di quest’anno, al primo posto, come detto, c’è AeroItalia (percentuale 0,50%) seguita da Transavia con l’1,51% e da Dat con l’1,76% a pari merito con Vueling. Ci sono poi la Neos con l’1,89% e la Volotea con il 3,78%.

Riassumendo…

1. Per evitare inutili stress, sono sempre più i viaggiatori che cercano le compagnie aeree che hanno prodotto meno disservizi

2. ItaliaRimborso, in attesa del report ha annuale, ha analizzato la situazione disservizi dei mesi di luglio e agosto 2023

3. È emersa una lista dei migliori vettori che sono AeroItalia, Transavia, Dat e Vueling.

[email protected]