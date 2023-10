Come ha fatto Taylor Swift ad entrare nella classifica delle persone più ricche al mondo

Adesso è ufficiale: la cantante Taylor Swift è entrata nel ristretto club dei miliardari, con un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari. L’attestato è arrivato dall’ultima indagine di Bloomberg, multinazionale statunitense operativa nel campo dei mass media. La spinta decisiva che le ha permesso di arrivare all’ambito traguardo è arrivata dal clamoroso successo del suo Eras Tour, divenuto nel giro di poche settimane un autentico caso mediatico in tutte le sale cinematografiche del mondo. Come osserva Bloomberg in un lungo approfondimento dedicato all’artista, è una delle pochissime artisti musicali a riuscire a ottenere un simile risultato.

I segreti alla base della scalata miliardaria di Taylor Swift

Innanzitutto c’è da fare una premessa: Taylor Swift non è una semplice cantante o un’icona del pop, ma è anche una grande economista. Carolyn Sloane, economista del lavoro all’Università di Chicago, ha spiegato: “Taylor ha grandi idee, è in grado di ampliarle e sembra piuttosto propensa al rischio“.

Alla base della sua recente scalata miliardaria ci sono diversi fattori, o segreti se si preferisce una lettura d’insieme più suggestiva: il sistema efficace per scrivere nuovi brani, le trattative portate avanti con i colossi dello streaming e la scelta lungimirante di ri-registrare i primi 6 album della sua carriera discografica. A tutto questo si aggiunge lo stretto rapporto coltivato con i suoi milioni di fan, che rappresentano oggi un gruppo più unito rispetto a qualsiasi altro partito politico.

Il patrimonio di Taylor Swift

Ma come è strutturato il patrimonio di Taylor Swift? Secondo la rivista Bloomberg, la parte più consistente è legata alla musica prodotta dal 2019, per un valore complessivo di 400 milioni di dollari. A questi si sommano 370 milioni per la vendita di biglietti e merchandising ai concerti. Altri 120 milioni di dollari provengono dagli stream ottenuti su Spotify e YouTube. A tutto ciò si aggiungono infine 110 milioni. A tanto è stato calcolato il valore delle cinque proprietà immobiliari della cantante, e altri 80 milioni di dollari in royalty dalle vendite dei CD.

Come ha fatto Taylor Swift ad entrare nella classifica delle persone più ricche al mondo

Il successo planetario di Taylor Swift ormai è un dato di fatto, una cantante che nel corso del tempo è riuscita a diventare molto più, tanto che una delle riviste più famose al mondo l’ha inserita tra le persone più ricche. Ne è la prova l’enorme successo del film di Taylor Swift, che era diventato una sorta di evento e ha occupato le prime pagine per settimane.

Riassumendo

– Bloomberg ha inserito Taylor Swift nel club delle persone più ricche al mondo, quelle cioè con un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di dollari.

– La spinta decisiva per la sua scalata miliardaria è arrivata dal clamoroso successo di Eras Tour, il concerto evento trasmesso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

– Taylor Swift non è una semplice cantante, ma anche una grande economista, osservano gli addetti ai lavori.

– Tra i segreti dell’icona della pop music internazionale le trattative portate avanti con i colossi di streaming.

– La voce più importante del patrimonio netto di Taylor Swift è quella della musica prodotta negli ultimi 4 anni.