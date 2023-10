Questo weekend nei cinema di tutto il mondo, Italia compresa, arriva il film-concerto di Taylor Swift “The Eras Tour di Taylor”, destinato a frantumare qualsiasi tipo di record ai botteghini. Data l’altissima domanda di biglietti, Paesi come Stati Uniti e Canada si sono visti costretti ad organizzare anteprime aggiuntive fin dalla serata di ieri. Prosegue dunque a gonfie vele la carriera illuminata della cantautrice statunitense, che si esibirà in Italia a San Siro il prossimo anno per due date che sono andate sold out nel giro di pochi minuti.

Ecco quanto incasserà il film di Taylor Swift nel primo weekend di programmazione

Le ultime previsioni ritengono che il film The Eras Tour di Taylor Swift possa sbancare letteralmente i botteghini del weekend con un incasso irreale compreso fra i 150 e 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Di questi, 100 milioni sono già stati superati in prevendita, mentre un importo che si aggira intorno ai 100-125 milioni di dollari travolgerà i botteghini del Nord America.

D’altronde sono da record anche altri numeri. E non parliamo dei concerti più costosi della storia. Un esempio su tutti? Il film-concerto The Eras Tour verrà trasmesso in più di 8.500 cinema di cento Paesi, dando ulteriore fiducia alle sale cinematografiche in un anno che ha già visto il grande ritorno del pubblico, grazie a titoli quali Barbie e Oppenheimer.

Ma c’è anche un altro aspetto da rimarcare: il guadagno di Taylor Swift dal film-concerto pronto al debutto da questa sera. La star statunitense riceverà qualcosa come il 57% dei ricavi, una percentuale enorme, garantita dallo speciale accordo stretto con le catene dei cinema, andando a bypassare i distributori non avendo venduto il film a uno studio di Hollywood.

La strategia seguita dalla Swift è destinata a fare scuola, dal momento che anche un’altra grande popstar americana come Beyonce ha scelto di percorrere la stessa strada per il suo film-concerto Reinassance Tour.

Date concerti 2024 in Italia e in Europa

Per quanto riguarda i prossimi concerti di Taylor Swift in Italia, le nuove date confermate sono quelle del 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono in vendita da luglio scorso con prezzi da 100 a 172 euro. Al momento, però, la disponibilità per le date italiane è terminata. Confermati anche gli altri concerti in partenza da maggio 2024 per il nuovo tour europeo:

9 e 10 maggio a Parigi presso La Défense Arena

17 maggio 2024 a Stoccolma presso il Friends Arena

24 maggio a Lisbona presso Estádio da Luz

30 maggio 2024 a Madrid presso lo Stadio Santiago Bernabeu

2 giugno a Lione presso il Groupama Stadium

7 e 8 giugno a Edimburgo presso il BT Murrayfield Stadium

14 e 15 giugno a Liverpool presso l’Anfield Stadium

18 giugno a Cardiff presso il Principality Stadium

21 e 22 giugno a Londra presso il Wembley Stadium

28 e 29 a giugno a Dublino presso l’Aviva Stadium

4,5 e 6 luglio 2024 ad Amsterdam presso il Johan Cruijff ArenA.

9 e 10 luglio a Zurigo presso l’Stadion Letzigrund Zürich

13 le 14 luglio 2024 Stadio San Siro di Milano

18 luglio a Gelsenkirchen in Germania presso il Veltins Arena

23 luglio ad Amburgo presso il Volksparkstadion

27 luglio a Monaco di Baviera presso l’Olympiastadion

2 agosto a Varsavia presso il PGE Narodowy

9 agosto a Vienna presso l’Ernst Happel Stadion

16 agosto e 17 agosto a Londra presso il Wembley Stadium.

Riassumendo

– Arriverà questa sera nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il nuovo film evento dell’evento: The Eras Tour di Taylor Swift.

– Il film della cantautrice statunitense dovrebbe incassare l’astronomica cifra compresa fra i 150 e 200 milioni soltanto nel primo weekend di programmazione.

– Gli incassi del film concerto saranno una vera manna dal cielo per le sale dei cinema, che quest’anno hanno potuto beneficiare anche di pellicole quali Barbie e Oppenheimer.

– Grazie a una strategia che farà scuola, Taylor Swift guadagnaerà il 57% dei ricavi del film.– Una simile percentuale è stata possibile solo grazie a uno speciale accordo stretto tra la cantautrice e le sale cinematografiche, andando a bypassare gli studi di Hollywood.