Come guadagnare online immediatamente senza truffe: 5 trucchi che forse non conosci

Al giorno d’oggi tutte le persone hanno le possibilità di guadagnare online da subito, senza per questo finire intrappolate in truffe o raggiri. Certo, forse all’inizio non si può ambire a cifre esagerate, diciamo uno stipendio, ma una piccola rendita senz’altro sì. Pensiamo ad esempio a un importo che contribuisca a ripagare un mutuo da 300-400 euro, oppure la maggior parte delle bollette. In questo articolo vi sveliamo 10 trucchi che forse non conoscete per iniziare a guadagnare da subito grazie a Internet.

Vendere abbigliamento usato o articoli vintage

Un modo per guadagnare da subito online è sfruttare piattaforme come Vinted ed Etsy. La prima conta oggi milioni di iscritti e consente di vendere capi d’abbigliamento e scarpe usati. Si tratta di un’app ideale per tutte le persone che amano cambiare il proprio guardaroba a ogni stagione. Etsy invece è un riferimento per chi è bravo nella manualità e riesce a produrre articoli artigianali che possono avere un pubblico.

Rispondere ai sondaggi online

Dalla gioielleria all’artigianato, passando per i regali fatti a mano.

Questo è un metodo molto semplice, alla portata di tutti. A differenza degli altri elencati qui sopra è quello meno remunerativo, è vero anche però che è quello che porta via meno tempo. Sono tanti i siti di sondaggi oggi disponibili, non mancano nemmeno le app. Una di queste è Google Redwards, utile anche per saldare l’importo di un abbonamento mensile a un servizio cloud, come lo stesso Google One.

Portali di scrittura

Gli studenti universitari o chi ama la scrittura può prendere in considerazione l’iscrizione a portali di scrittura e ghost writing, per lavorare (e guadagnare) con la professione di copywriter.

Aprire un blog

A differenza degli altri servizi, gli articoli da realizzare non mancano mai, quindi se si hanno due-tre ore di tempo da dedicare alla scrittura è possibile arrivare a guadagnare anche 400-500 euro al mese.

In tanti pensano che il blog nel 2023 sia ormai morto e sepolto, in realtà le cose stanno diversamente. Un blog personale è ancora un’attività che può far guadagnare importanti somme di denaro, soprattutto se ci si concentra su una propria professione e si fa un buon uso dei social network. Per monetizzare il blog, lo strumento migliore è l’inserimento dei banner di Google Adsense, il servizio pubblicitario offerto da Big G. Inoltre, a seconda del tema trattato, è possibile anche guadagnare tramite i link di affiliazione.

Il mondo della programmazione è uno dei migliori per guadagnare da subito online. Se si ha la passione per l’informatica e si ha un piccolo budget da investire per seguire un corso, allora imparare a programmare può diventare la chiave di volta per trovare un lavoro ben retribuito e di cui c’è enorme richiesta in Italia e all’estero. Il consiglio è di specializzarsi in alcuni dei linguaggi di programmazione più gettonati, così da essere profili appetibili per le aziende.

