Questi sono i 15 lavori più pagati in Italia nel 2023 che fanno guadagnare un sacco di soldi

Quali sono i lavori più pagati in Italia nel 2023? Dai notai ai medici, passando per gli avvocati e gli ingegneri. Queste sono soltanto alcune delle figure che riescono a ottenere guadagni superiori alla media, a volte perfino oltre i 300 mila euro all’anno. Scopriamo insieme dunque la classifica dei lavori meglio retribuiti nel Bel Paese (spoiler: no, gli avvocati non figurano tra i primi 10).

La classifica dei lavori più pagati in Italia quest’anno

Medici specialisti: 350 mila euro in media all’anno

Anestesisti: 325 mila euro in media all’anno

Notai: 260 mila euro in media all’anno

Odontoiatra: 260 mila euro in media all’anno

Pediatri: 180 mila euro in media all’anno

Manager di vari settori: 170 mila euro in media all’anno

Analyst: 150 mila euro in media all’anno

Ingegneri specializzati nel settore aeronautico: 100 mila euro in media all’anno

Veterinari: 95 mila euro in media all’anno

Software engineer: 90 mila euro in media all’anno

SEO Manager: 85 mila euro in media all’anno

Avvocati: 80 mila euro in media all’anno

Ingegneri: 75 mila euro in media all’anno

Medico generico: 75 mila euro in media all’anno

Commercialisti: 60 mila euro in media all’anno.

Al primo posto ci sono i medici specialisti, soprattutto coloro che scelgono di esercitare la libera professione. Molti di loro arrivano a guadagnare cifre astronomiche, anche fino a 350 mila euro in un anno, per un compenso mensile quindi che si aggira intorno ai 30 mila euro. Seconda posizione per gli anestesisti, figure essenziali all’interno degli ospedali e dalle grandi responsabilità. Per loro lo stipendio annuale medio si aggira intorno ai 325 mila euro. Al terzo posto si piazzano invece i notai.

Questi sono i lavori più pagati in Italia nel 2023 che fanno guadagnare un sacco di soldi

No, non è di certo una sorpresa trovare questa professione nella classifica dei lavori più pagati in Italia, visto quello che è lo storico di tale mestiere. Oggi nel Bel Paese un notaio raggiunge compensi che superano perfino i 260 mila euro in dodici mesi.

L’elenco prosegue con l’odontoiatra, una figura professionale che da sempre riesce a generare importanti guadagni in Italia. Secondo le ultime stime riferite al 2023, per loro uno stipendio medio è di circa 260 mila euro. Volendo, quindi, odontoiatri e notai si possono considerare ex aequo al terzo posto. Un gradino più in basso i pediatri. Anche loro sono dei medici specializzati, con una cura riservata agli adolescenti e ai bambini. Per loro lo stipendio si aggira a circa 180 mila euro all’anno. Non lontano dai guadagni annuali di un pediatra ci sono i manager di vari settori, che percepiscono una somma in media di 170 mila euro all’anno.

In settimana posizione gli Analyst, ossia le persone specializzate nell’analisi di dati e scienze dei dati. In questo caso il guadagno si aggira intorno ai 150 mila euro. L’ottava posizione è occupata dagli ingegneri specializzati nel settore nautico con 100 mila euro all’anno, chiudono invece la top 10 i veterinari e i software engineer con rispettivamente 95 mila euro e 90 mila euro ogni 12 mesi.

Riassumendo