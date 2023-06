Come arricchirsi con un secondo lavoro: 5 attività redditizie da tenere d’occhio nel 2023

Per colpa dell’inflazione, il budget mensile di spesa delle famiglie italiane è cresciuto in modo vertiginoso. Uno stipendio ormai non basta più e tante famiglie italiane stanno facendo fatica a far quadrare i conti anche con due stipendi. Perché ad essere aumentati in maniera vertiginosa non sono soltanto i prezzi degli alimentari al supermercato, ma anche gli importi delle bollette e dei mutui. Ecco dunque che si pone d’obbligo una riflessione: continuare a stare con l’acqua alla gola oppure aumentare le entrate con un secondo lavoro? Va da sé che la risposta più logica è la seconda. In questo articolo presenteremo 5 attività redditizie per questo 2023 come suggerisce il portale Money.

Come fare soldi con un secondo lavoro: vendere online

Ormai è tardi per il cambio stagionale, questo è pacifico. Ma alzi la mani in quanti/e di voi durante l’ultimo cambio hanno buttato via una parte dei capi d’abbigliamento perché non erano più di vostro gradimento.

Trascrivere gli audio

Vero? Ecco, la prossima volta anziché buttarli via senza una ragione precisa, provate a rivenderli su Vinted o Depop, oppure ancora su Rebelle. È probabile che questi nomi non vi dicano niente, ma se vi dicessimo che sono le app più popolari tramite cui vendere i vostri vestiti usati così da ricavarci qualcosa?

Per diventare dattilografi occorre soltanto una buona capacità di concentrazione e velocità nelle dita, per trascrivere il più velocemente possibile ciò che si ascolta. La paga è discreta, e diventa ancora più interessante se ci si concentra sui settori medici o legali. Quanto bene? I più bravi possono arrivare a guadagnare fino a 1.400 euro al mese usando i portali GoTranscript, Speakwrite e TranscribeMe.

Dare ripetizioni

È forse il secondo lavoro per eccellenza, che magari ognuno di noi ha già fatto quando era all’Università o subito dopo la fine delle scuole superiori. Eppure continua a essere a distanza di anni, tanti anni, un’ottima alternativa per guadagnare una somma di denaro extra al mese.

Pet sitter

Che ci sia la crisi economica o l’inflazione poco importa, in un numero crescente di case degli italiani spuntano cani e gatti come se non ci fosse un domani. E per fortuna, aggiungiamo noi. Sia perché è un segno di civiltà, sia perché offre la possibilità di guadagnare come pet sitter. Addirittura negli Stati Uniti si arriva a ottenere paghe di circa 35 dollari all’ora. Un ottimo gruzzolo, no?

Come arricchirsi con un secondo lavoro: 5 attività redditizie da tenere d’occhio nel 2023

La fine della pandemia è coincisa con la ripresa degli eventi dal vivo. Le aziende che li organizzano hanno bisogno di tecnici, hostess e assistenti per pianificare l’evento nei minimi particolari, soprattutto tra le persone che risiedono nella città che ospita lo spettacolo. La paga? Fino a 33 euro all’ora.

Riassumendo