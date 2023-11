Mentre la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 779 milioni di euro ad Airbnb per non aver – a detta della procura – ottemperato ai suoi obblighi di sostituto d’imposta nei confronti degli affittuari degli appartamenti in Italia e non pagato le imposte dovute per quattro anni, Brian Chesky, ceo e tra i fondatori di Airbnb, ha svelato tutte le novità della piattaforma, molto nota per gli affitti brevi in tutto il mondo.

Tra le novità proposte dalla nota piattaforma c’è l’etichetta «Guest favorites», che in sostanza raccoglie tutti gli appartamenti migliori in base alle recensioni degli utenti.

Come cambierà Airbnb con la categoria “Amati dagli ospiti” e altre novità

Saranno già inclusi almeno 2 milioni di appartamenti in questa categoria, che permetterà agli utenti di scegliere tra quelli più quotati. Per rientrare bisogna avere dei punteggi molto alti e avere un tasso di cancellazione molto basso, dell’1%. Allo stesso modo, gli appartamenti devono avere punteggi alti in merito a facilità di check-in, comunicazione con l’host,posizione, pulizia, accuratezza dell’annuncio e rapporto qualità prezzo.

Rimarrà anche il meccanismo di Superhost ma solo se l’appartamento rienterà anche nella categoria Amanti degli ospiti. In più cambia anche il sistema delle recensioni, totalmente rivisto. D’ora in avanti, le recensioni saranno ordinate in base alla data di pubblicazione o in base alla valutazione. Le recensioni saranno mostrate con un grafico rinnovato in modo che gli ospiti potranno già sapere chi è rimasto soddisfatto e chi no. Le recensioni saranno anche più dettagliate. Soprattutto negli Usa, dove sarà possibile persino conoscere se chi le ha fatte ha viaggiato con famiglia, animali etc.

Cosa cambia per gli host

La grande novità riguarda la gestione degli host con la nuova scheda Annunci che ora apparirà come icona al centro delle app per smartphone e permetterà a chi prenota di risparmiare tempo grazie all’Ai.

Le case più belle della sezione “Amati dagli ospiti”

Altre novità riguardano la «Guida all’arrivo» e la visibilità dei prezzi, in modo che gli host possano capire quanto pagano i clienti, confrontare le tariffe di altre case simili e monitorare le tendenze. Sempre per gli host è previsto un cambiamento per la scrivania dei guadagni e nuove opzioni per i compensi dei co-host.

Per gli ospiti, invece, la novità più importante, come già anticipato, è rappresentata dalla sezione “Amati dagli ospiti” la nuova collezione di Airbnb composta dai 2 milioni di alloggi più apprezzati. Tra questi figura sicuramente la nota casa nel deserto, al confine tra Joshua Tree e la Yucca Valley, in California, o la casetta in Canada, a Lac-Beauport, nella provincia del Québec, dove staccare del tutto la spina.

Nelle case da collezione figurano anche quella in pietra nella Sierra de Tramuntana, a Maiorca, un appartamento dal design rustico dove si gode anche una vista spettacolare. Senza dimenticare la casa georgiana a Londra, un appartamento super gettonato che si trova accanto a Putney Bridge. Fino all’alloggio giapponese a Kōshū-shi, costruito nel tardo periodo Edo. Brian Chesky, co-fondatore e Ceo di Airbnb ha spiegato che:

“Spesso si dice che il check-in sia il momento della verità, quello in cui si scopre se l’alloggio è all’altezza delle aspettative E, troppe volte, si rimane delusi. Da oggi le cose cambieranno e grazie a queste novità sarà possibile sapere esattamente cosa aspettarsi durante il soggiorno”.

Le ultime notizie sugli affitti brevi, insomma, non ha scalfito la nota piattaforma.

Riassumendo