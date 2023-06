Codice della strada: test per le droghe con saliva, patente sospesa per guida con cellulare e novità autovelox

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl presentato da Matteo Salvini, il ministro dei Trasporti che è stato subito ribattezzato come a “tolleranza zero”. Si tratta del nuovo Codice della Strada con il quale ci saranno delle misure più stringenti per quanto concerne l’uso degli stupefacenti, degli alcolici e l’utilizzo del cellulare mentre si guida.

La stretta arriva dopo la morte del bimbo di 5 anni a Casal Palocco a seguito della quale il vicepremier ha invocato anche l’ergastolo della patente. Ha spiegato, infatti, che se si è recidivi e si toglie la vita a una persona perché si è cretini, la patente non la si dovrebbe più avere, non basta la sospensione.

Anche Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, ha sollecitato l’introduzione di un decreto-legge d’urgenza prima dell’esodo estivo.

Tra le novità c’è il test per le droghe con la saliva e la patente sospesa per chi guida utilizzando il cellulare.

Inoltre l’uniformità degli autovelox. Ma vediamo queste tre novità.

Il Cdm dà il via libera al disegno di legge

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sul nuovo Codice della Strada. Matteo Salvini spera quindi che in tempi brevi, entro l’autunno, arrivi l’approvazione da parte del Parlamento.

L’obiettivo, ha spiegato, è quello di rendere le strade più sicure e proteggere le persone più deboli come i ciclisti e i motociclisti. Inoltre con il nuovo Codice si vogliono fornire anche regole per una nuova mobilità.

In primis, quando il testo diverrà legge, chi verrà beccato al volante ubriaco o drogato subirà la sospensione della patente e in caso di recidiva ci sarà il ritiro della licenza fino a trent’anni.

Nel caso in cui, poi, si è subita una condanna per guida in stato di ebbrezza, si avrà l’obbligo di montare sul veicolo l’alcolock. Quest’ultimo è un dispositivo che già si usa in altri stati e impedisce che il mezzo si metta in moto se il tasso alcolemico supera lo zero.

Codice della strada: test per le droghe con la saliva, patente sospesa per guida con cellulare e novità autovelox

Con il nuovo Codice della Strada per il quale si attende l’approvazione entro l’autunno sul fronte degli stupefacenti di qualsiasi tipo non si dovrà provare l’alterazione vera e propria. Se si risulterà positivi al test salivare al momento del fermo, infatti, in automatico scatterà la sospensione della patente e poi la revoca con divieto di conseguirla per 3 anni. Non sarà quindi più importante lo stato di alterazione psico-fisica ma la positività al tampone.

Ci sono poi delle novità sull’autovelox. Salvini ha spiegato che il Governo sta lavorando affinché essi siano uniformati a livello nazionale. L’obiettivo, infatti, è che tali strumenti salvino le vita e non siano usati solo per fare cassa. Un’altra importante novità sarà l’ingresso in autostrada della Safety Car che, come avviene con la Formula 1, avrà il compito di rallentare il flusso veicolare e prevenire nuovi tamponamenti.

E finalmente arriva la linea dura per chi guida tenendo in mano il cellulare. Per costoro ci sarà la sospensione della patente per un periodo che va da 7 a 15 giorni, anche poco secondo il giudizio di molti. Ciò accadrà anche per altre infrazioni pericolose come il passaggio con il rosso o il superamento del limite di velocità. In più per la guida contromano, per la mancanza di seggiolini per i bambini e se non si allacceranno le cinture di sicurezza.

